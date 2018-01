Íme a legbizarrabb chatalkalmazás

Csak akkor működik, ha legfeljebb 5 százalék a telefon akkujának a töltöttsége.

Nagy vonalakban jelenleg kétfajta típusú chatalkalmazás létezik: az egyik a könnyű használhatósággal és a sok funkcióval próbálja eladni magát, míg a másik specifikusan a bizalmas kommunikációra helyezi a hangsúlyt. Most érkezett egy igencsak rétegterméknek mondható megoldás, ami inkább művészeti projektnek titulálható, mintsem bármi riválisának.

Az Androidra és iOS-re is elérhető Die With Me érdekessége, hogy csak akkor hajlandó működni, amikor a telefon akkujának legfeljebb 5 százalék a töltöttsége. Regisztrációt nem igényel, csak egy becenevet kell megadni benne, az elindítása után

berakja egy chatszobába az akkujuk lemerülésére váró felhasználókat.

A készítők eredetileg randiappként képzelték el a Die With Me appot, hiszen a segítségével sikerülhetne az egymáshoz földrajzilag közel lévő személyeket vakrandikra hívni, amelyeket ráadásul nem zavarhatnának meg a telefonok. Szerencsére elvetették az ötletet, hiszen az alkalmazás szinte garantáltan a könnyen becserkészhető áldozatra leső, veszélyes bűnözők kedvencévé vált volna.

