A Microsoft egyik idén megjelenő játéka a Rare műhelyében készülő Sea of Thieves, ami egy kooperatív kalózos játék lesz.

A megjelenés március 20-án lesz, viszont a zárt bétát január 24-29. között tartja a Rare. PC és Xbox One felhasználók egyaránt részt vehetnek benne (a cross-playnek köszönhetően akár vállvetve is), de alapvetően csak akkor, ha december elseje előtt regisztráltak az Insider programba, vagy előrendelték a játékot. Illetve van még egy lehetőség.

Az Origo Techbázisa is kapott néhányat a zárt bétába való belépéshez szükséges kódokból és most mindet kis is sorsoljuk az olvasóink közt.

Ehhez nem kell mást tenni, mint a Facebook oldalunkon megkeresni az erre vonatkozó bejegyzést és az alatt jelezni az igényt akár egy egyszerű „én" poszttal.

Mivel pedig a béta holnap indul, sok idő nem áll rendelkezésre. Reggel nyolckor sorsolunk is! Sok szerencsét mindenkinek!

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!