Javul a magánszféra védelme a Facebookon

Egy helyre kerülnek a legfontosabb adatvédelmi beállítások.

Az Európai Unió területén üzemelő cégeknek már most is szigorú adatvédelmi előírásoknak kell megfelelniük, a Facebook például ezek miatt döntött úgy, hogy nem teszi elérhetővé az európai piacokon az automatikus arcfelismerési szolgáltatásait. Most májustól kezdve tovább finomodnak és szigorodnak az adatvédelmi törvények, ennek pedig az említett közösségi hálózat esetében látható eredménye is lesz.

A Facebook ügyvezető igazgatója a brüsszeli Facebook Gather konferencián bejelentette, hogy a következő hetekben világszerte az összes felhasználónál elérhetővé válik majd egy teljesen új felület, amelyen megtalálható lesz az összes magánszférát érintő, fontos beállítás. Sheryl Sandberg szerint ezek a beállítások már jó ideje jelen vannak a Facebookon, de momentán szét vannak szórva a legkülönfélébb menük között.

Az változik, hogy a jövőben egyszerűbb lesz áttekinteni és testre szabni a beállításokat.

A most májusban hatályba lépő GDPR (General Data Protection Regulation) lehetőséget teremt arra, hogy az európai állampolgároknak az eddigieknél nagyobb beleszólásuk legyen a személyes adataik kezelésébe.

A GDPR további fontos újítása, hogy kötelezi a vállalatokat a felfedezett adatszivárgások 72 órán belüli jelentésére. Ennek elmulasztása esetén a sunnyogó cégek az éves árbevételük akár 4 százalékára is büntethetőek.

