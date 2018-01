Befurakodna a riválisok mobiljaiba a Samsung

Konkurenciát állítana a lapkakészleteivel a Qualcommnak és a MediaTeknek.

Az okostelefonok iránt érdeklődők valószínűleg jól tudják, hogy a Samsung már évek óta rendelkezik saját fejlesztésű mobilos lapkakészletekkel. Az Exynos modellek eddig szinte csak a gyártó saját készülékeiben bukkantak fel, nagyon kevés mobilgyártó választotta ezeket a Qualcomm vagy a MediaTek által tervezett megoldások helyett.

A DigiTimes értesülései szerint (via ÜberGizmo) hamarosan megváltozhat a helyzet, a Samsung most már kimondottan szeretné rávenni a mobilgyártókat az Exynos lapkakészleteinek használatára. A források szerint elsősorban a középkategóriás mobilok piacán terjeszkedne a vállalat, azaz a Qualcomm mellett a MediaTek is rosszul járhat, amennyiben képes megvalósítani a terveit.

A Samsung persze nem véletlenül csak most próbálkozhat az Exynos lapkakészletek széles körű elérhetővé tételével: a vállalatnak a múltban nehézségei támadtak a vezeték nélküli modemek lapkakészletekbe való integrálásával, ráadásul a csökkenő mobileladások és az 5G-s fejlesztések beérése is a hosszú távú stratégiájának újragondolására ösztökélheti a vállalatot.

