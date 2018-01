Pixellányból szexszimbólum - a női Indiana Jones átalakulása képekben

Egészen a huszadik század utolsó évtizedének közepéig a video- számítógépes játékok univerzumában a női karaktereknek nem sok tér jutott. A feladatuk legtöbbször kimerült abban, hogy bambán várták a megmentésükre igyekvő hőst, esetleg menyasszonyként a velük járó hozomány révéén segítették a játékost előre a kalandokban.

Még az olyan sok választható szereplővel rendelkező verekedős játékokban, mint a Street Fighter, vagy a Moltal Kombat, is csupán egy-két lány kapott helyet. De sem Chun Li, sem Sonya Blade sem volt központi figura, abszolút mellékkarakternek számítottak a vég nélküli aprításban. Ezt tökéletesen alátámasztja az is, hogy e két legendás programból készült, egyébként katasztrofálisan gyenge filmben, is csak biodíszletként tűntek fel, és a sztorira semmilyen hatást nem gyakoroltak.

De jött egy csinos régészlány

Ám 1996 október 30-án a semmiből előbukkant egy fiatal régészlány, bizonyos Lara Croft és mindent megváltoztatott. A főszereplésével készült játék, a Tomb Raider ugyanis ezen a napon látott napvilágot, és iszonyatosan hamar elképesztő sikert aratott. A váratlan diadalban az akkori időben kifejezetten jónak számító grafika, kicsit Indiana Jones beütésű történet és jól sikerült kezelés mellett elévülhetetlen érdemei vannak a a feszülő pólós, rövidnadrágos, mindkét kezében pisztolyt markolászó főszereplőnek.

Utólag már persze könnyű okosnak lenni, de igazából kézenfekvőnek tűnik imponáló fizikai adottságokkal rendelkező hölggyel megcélozni a nagyrészt kamaszokból, fiatal felnőttből álló fogyasztói csoportot, azaz a játékosokat. Pedig Lara atyja Toby Gard csak egyszerűen szeretett volna végre már egy nőt központi figurává tenni, és ennek érdekében alkotta meg az olykor már paródiába hajlóan sematikus tulajdonságokkal bíró Lara Croft karakterét. Így született meg az arisztokrata családból származó, ultraintelligens, igéző, nőies, de férfiakat bármikor lepipáló, kitartó és szexi lány, aki bolondul a régészetért és a régi korok emlékeiért, amelyekért még életét is kész kockára tenni.

Toby Gard két fő inspirációként az énekesnő Neneh Cherryt, és a Tank Girl nevű sci-fi képregényhőst jelölte meg egyébként, ami nagyjából jelzi, hogy honnan is indult neki a feladatnak.

Elképesztő karrier

Az első Tomb Raider játék fergeteges sikerét látva a kiadó cséphadaróként kedzte el ütni a vasat, és egymás után dobta piacra a folytatásokat. A mai napig összesen 17 játék látott napvilágot PC-n, konzolokon, telefonokon, összesen 24(!) különböző platformon az Androidtól az Xbox-ig. Készült két egész estés hollywoodi mozifilm az akkoriban abszolút AAA státuszú Angelina Jolie főszereplésével, és

2018 március 16-án jön a következő rész, immár Alicia Vikanderrel,

aki jelenleg szintén a topkategóriásnak számít.

A színésznők közti különbség is jelzi, hogy mennyit változott Lara az évek során, hiszen azért Alicia esetében nem beszélhetünk olyan hangsúlyos fizikai adottságokról, és ez az átalakulás magában a játék szériában is tetten érhető. A jelenkor Croft kisasszonya sokkal inkább hasonlít egy "átlagos" nőre, legalábbis külsőleg, mint elődjei.

Női ikon

Nyugodtan kijelenthetjük, hogy Lara Croft karrierjével jó pár ajtót rúgott be, és még több tabut döntött le a játék univerzumban. Nyomában ugyanis rengeteg női karakter bukkant fel a játékokban, akik közül jó néhányan szintén központi figurájává váltak komplett, és szintén sikeres sorozatoknak. Nyugodtan mondhatjuk, hogy Lara ma már több, mint egy szimpla irányítható figura egy játékból. Eddig több, mint 1100 magazin címlapján szerepelt világszerte, és bátran ki lehet jelenteni, hogy ő a komplett gamer kultúra legfényesebben csillogó gyémántja, akinek a ragyogása mellett elhalványul minden és mindenki.

