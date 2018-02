Mire költött a Samsung tavaly 14 milliárd dollárt?

Januárban bepillanthattunk a világ (egyik) legnagyobb elektronikai vállalatának kulisszatitkaiba. A pár nap alatt kiderült, hogy a cég valóban nem spórol, ha az alkalmazottak megtartásáról, illetve az új termékek kifejlesztéséről van szó.

És hogy rögtön a címben feltett kérdésre adott válasszal kezdjük: fejlesztésre!

A mai techcégek fékevesztett tempóját, termékciklusait figyelve az emberben csak ritkán merül fel a kérdés, hogy mégis hogyan lehet ezt fenntartani? Pedig érdekes kérdések ezek: mekkora méretű, szervezettségű, komplexitású szervezet dolgozik össze, hogyan tartják a kapcsolatot egymással, miként születnek meg döntések, ötletek, majd jutnak el a megvalósítási fázisba?

Az idei CES időtartama alatt a Samsung lehetővé tette, hogy bekukkanthassunk három, különböző profilú irodájába, fejlesztő stúdiójába, ahol az ott dolgozó mérnököktől, vezetőktől kaphattuk meg közvetlenül a válaszokat az előbb feltett kérdésekre. Elsőként a Valenciában működő Audio Lab, majd később a befektetési lehetőségekkel foglalkozó Samsung NEXT, illetve a Samsung Design America következett.

Zene a zenészektől

Az Audio Lab San Francisco belvárosától nagyjából 30 perces autóútra, egy nem túlságosan izgalmas irodaépületben található. A csapat története azonban már sokkal érdekesebb, hiszen a mára 23 fős fejlesztő stúdió mindössze pár emberrel, minimális felszereléssel, és egy jó adag elhatározással indult neki a feladatnak. Ez pedig „mindössze" annyi, hogy megszerezni az első helyet az audio eszközök piacán.

Ez az a hely, ahol a Samsung audio termékei megszületnek. Itt ötletelnek, rajzolnak, terveznek, fúrnak-faragnak, majd dobják ki az egészet, és kezdenek neki újra. A meghallgatott előadások és a szakemberek láttán (akik közül 8-an aktív zenészek) azonnal kiderült, hogy igazi megszállottakról van szó, akik még véletlenül sem steril, unalmas szobákban dolgoznak, sőt, éppen ellenkezőleg.

Van itt például CNC szoba, famegmunkáló műhely, süketszoba, úgynevezett „listening room", ahol a vakteszteket végzik, műszerekkel telepakolt mérő helyiség, valamint egy átlagos nappalit demózó... nos, nappali. A felsorolásból kiderülhet, hogy itt valóban nulláról mennek a dolgok. Legyen szó soundbarról, mobilos hangszóróról, BT speakerről, ezek munkálatai mind itt kezdődnek. A hangszóró dobozokat például nem 3D nyomtatással, hanem fából készítik (mivel így sokkal olcsóbb), amihez egy külön műhely és szakember is dukál.

A még fejlesztés alatt álló, de már hallható termékeket vakteszt során értékelik, mivel a felhasználókat nagyban befolyásolja a termék dizájnja, illetve a rajta látható márkajelzés. Egy ilyen tesztet mi is végigcsináltunk: egy paraván mögött három soundbar szólalt meg többször, mindig más zenét lejátszva, mi pedig pontoztunk. Mint utólag kiderült, a magyar kontingens volt a legpontosabb a termékek rangsorolásában, de persze lehet, hogy mindenkinek ezt mondják.

Az Audio Lab igazi „self made" hely: minden tesztkörnyezet, mérőeszköz, módszer saját ötlet végeredménye, mivel ilyen gépek, felszerelések egyszerűen nem kaphatók kereskedelmi forgalomban. A csapat évek óta dolgozik a különböző szobák, műhelyek tökéletesítésén (a süketszoba például nagyon is működött, soha többet!), aminek nagyszerű jele, hogy maga a helyszín is újabb és újabb szobákkal egészül ki.

Mi a következő nagy dobás?

Az újabb látogatásra pár napot kellett várni, de megérte, mert így rögtön a Samsung egyik legnagyobb, közel 4000 embert foglalkoztató központját járhattuk körbe San Joséban. Ez az a terület, ahol a nagy techcégek mind összpontosulnak, dolgoznak, fejlesztenek, azaz ez az a hely, ahol megtörténnek a dolgok. Ezt erősítette meg bennünk és előttünk Young Sohn, aki a Samsung nagyfőnökeinek egyike. A stratégiai döntésekért felelős szakember egy rövid előadásban vázolta, ami egyébként már addig is kiderült a CES-en: a cég az adatra úgy gondol, mint anno a világ az olajra. Nélkülözhetetlen alapanyag, aminek a kezeléséhez, pénzzé átalakításához különleges tudás és (mi más?) rengeteg pénz szükséges.

A másik sokat emlegetett vonal itt és a campus egyik másik látványos épületében, a Samsung NEXT csoportjának bemutatkozásakor is elhangzott. A koreaiak már egy jó ideje nem egy szervezetként, termékeket előállító entitásként tekintenek a vállalatra, hanem mint egy platformra. Egy olyan felületre, ami lehetőséget ad az új ötletek, rendszerek megvalósulására. És ehhez mi kell? Inspiráció, válasz a folyamatosan felmerülő „Hogyan tovább?", illetve „Mi lesz a következő nagy dobás?" kérdésekre.

A jövőbeli fejlesztésekkel, befektetési lehetőségekkel foglalkozó NEXT csapat mindezt úgy próbálja kezelni, hogy megállás nélkül szkenneli a piacot.

A helyszínen elhangzó, a módszereket firtató kérdésre az az egyszerű válasz jött, hogy igyekeznek mindenhol ott lenni, ahol történik valami. Részt vesznek a meetup rendezvényeken, szoros kapcsolatban vannak szakértői, befektetői csoportokkal, és persze állandóan figyelik a startupokat, mivel ők is tudják, hogy ilyen hatalmas szervezetként (csak az USA-ban a Samsung 24 ezer alkalmazottat foglalkoztat) önmaguktól nem tudnának időben mozdulni, ha egy ígéretes ötletet, terméket fedeznek fel.

A manapság sokat emlegetett és hájpolt Blockchain és a decentralizált technológiák is fent vannak a NEXT radarján, és persze történtek is befektetéseik ezeken a területeken.

Cikkünk még nem ért véget, kérjük, lapozzon!