A képmódosító szoftverek szó szerint csodákra képesek: extra kezeket, lábakat varázsolnak elő a semmiből, vagy épp meghajlítják a teret!

Az Adobe által megalkotott, világszerte rendkívüli népszerűségnek örvendő Photoshop egy zseniális program. Ha valaki megtanulja kezelni, akkor csodákra lehet képes vele:

Átlagos külsejű emberekből varázsolhat éteri szépségű lényeket pár kattintással.

Eltüntetheti a bőrhibákat, dúsabbá teheti a hajat, amelynek színét is megváltoztathatja, vékonyabbá teheti a bokát és élettelibbé teheti a színeket, hogy csak néhány példát említsünk. Sőt, az igazán profik képesek arra, hogy a valóságban sosem létező beállításokat, kompozíciókat hozzanak létre azzal, hogy átpakolnak egy-két kezet, lábat. Ennek persze meg van a veszélye is, hiszen ha a mester nem figyel, akkor bizony előfordulhat, hogy eltűnnek egyes testrészek, esetleg egy embernek kinő pár lába, vagy megjelenik néhány extra kacsó a fotón. Pont ez történt a közelmúltban a Vanity Fair különszámában található képekkel is, amelyeknél bizony be-becsúszott egy-két szarvashiba.

Ez inspirált, hogy készítsünk egy remek válogatást az elmúlt évek legdurvább photoshopos baklövéseiből.

