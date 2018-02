Tölthető a Final Fantasy XV teljesítménymérője

Az ingyenes eszközzel kideríthető, hogy miként fut majd a játék.

Már nem kell sokat várniuk a Final Fantasy sorozat csak számítógépeken játszó rajongóinak, a PlayStation 4 és az Xbox One verziók után 2018. március 6-án végre PC-re is megjelenik a Final Fantasy XV. A körülbelül másfél évnyi várakozásért cserébe a játék „Windows Edition" alcímű változata már alapból tartalmazza az összes eddig kiadott frissítést és DLC-t, plusz vadiúj tartalmakat hoz, és például első személyű nézetben is játszható lesz.

A játék már konzolokon is remekül nézett ki, azonban megfelelő hardver esetén egyértelműen a számítógépes változat lesz a játék „definitive edition" változata.

Ugyan a Square Enix már közölte a minimum és ajánlott rendszerkövetelményeket, azonban ezekre notóriusan nem lehet adni. Demó szokás szerint nem lesz a Final Fantasy XV-ből, viszont a fejlesztők szokatlan lépést téve kiadtak egy bárki által ingyen letölthető teljesítménymérő programot, amellyel megállapítható, hogy miként fut egy-egy konkrét konfiguráción a játék.

A körülbelül 3,37 gigabájtos telepítőkészletű benchmark a Final Fantasy XV hivatalos webhelyéről tölthető le.

