Okosszemüveget fejlesztett az Intel

Egyáltalán nem feltűnő, kamera és mikrofon sincs benne.

Az eddig kifejlesztett okosszemüvegek nem véletlenül nem találták meg a helyüket a fogyasztói piacon: nem csak nagyok, nehezek, feltűnőek, és drágák voltak, de még mások magánszférájának a megsértését is lehetővé tették. A The Verge most exkluzívan leleplezte az Intel teljesen saját fejlesztésű Vaunt okosszemüvegét, amelynek látszólag tényleg lehet esélye az okosszemüveges forradalom elindítására.

A Vaunt megtervezésekor elsődleges prioritás volt az összes fenti probléma megoldása, a jelenlegi prototípus alapján pedig nagyon úgy tűnik, hogy sikerrel jártak a mérnökök. A csupán 50 grammos Vaunt alig tűnik nagyobbnak egy átlagos szemüvegnél, szándékosan nincs benne mikrofon és kamera, az információkat pedig közvetlenül a viselő jobb szemének a retinájába vetíti.

Az Intel esküszik, hogy ez teljesen biztonságos.

A monokróm kép a normál látóvonal alatt helyezkedik el, a viselő csak akkor látja nagyban, ha konkrétan ránéz. A szemüveg a viselő mobiljáról kapja az információkat, az Intel természetesen Android és iOS alkalmazásokat is fejleszt hozzá, plusz tervbe van véve a népszerű hangasszisztensekkel való integráció is.

A legnagyobb kérdés jelenleg persze az, hogy miként lehetne praktikus, térben és időben releváns információkat megjeleníteni a Vaunt segítségével. A helyzet megértéséhez fontos tudni, hogy az Intel nem csak kinézet, de funkcionalitás tekintetében is olyan terméket szeretne piacra dobni, ami belesimul a hétköznapokba.

A Google Glass-tól eltérően az Intel Vaunt nem próbál Kiborg Billt faragni a viselőkből: nem kíván folyamatosan információkat mutogatni számukra, csak akkor ébredne fel, ha erre ténylegesen szükség van.

Az Intel Vaunt első prototípusai – várhatóan többféle stílusú kialakítással – az év későbbi részében válnak majd elérhetővé az érdeklődő fejlesztők számára. Az okosszemüveg piacra dobása még odébb van.

