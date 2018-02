Ezek a világ legkülönlegesebb drónjai

Jöjjön a pár centis repülő, a szárnyaival verdeső robotmadárka, az autó árába kerülő és a 280-nal repesztő drón, meg a többi őrület!

Bár korábban is voltak otthoni felhasználóknak, azaz magyarán átlagembereknek szánt modellrepülők és helikopterek,

a világ alapvetően változott meg azzal, hogy 2010-ben a Parrot bemutatta az AR Drone-t.

Ez volt ugyanis az első kifejezetten olcsó, könnyen kezelhető, bel- és kültéren egyaránt használható, kompakt négyrotoros masina, és a készülék óriási sikert aratott.

Ez persze nem is meglepő, hiszen bárki meg tudta vásárolni, az irányításához nem volt szükség semmilyen előképzettségre, és nem utolsó sorban keményen állta a sarat. Azaz nem romlott el, nem ment tönkre attól, ha az ember véletlenül nekivezette a falnak, fának, vagy ha becsapódott a földbe. Ezt pedig a fent említett, hagyományosabb szerkezetekről nem igazán lehet elmondani.

Nem csoda, hogy látva a madárka diadalát hirtelen rengetegen jöttek rá, hogy ők is szeretnének ilyen, vagy hasonló terméket gyártani, és ezzel minél nagyobb szerepet kiharapni a semmiből feltűnő tortából. Ma pedig már ott tartunk, hogy a drónválaszték szó szerint gigászi! A kínálat az olcsó filléres daraboktól a több milliós eszközökig terjed, és persze nem hiányoznak az igazán különleges, egyedi termékek sem. Most a legvadabb, legkülönlegesebb, legelképesztőbb drónokból készítettünk egy kis összeállítást. Ha a galériára kattint, ön is látni fogja, hogy a képzeletnek lassan már semmi sem szabhat határt!

