Menő mobilokat kapnak a New York-i rendőrök

Összesen 36 ezer régi Lumia leváltására kényszerült az NYPD.

Kellemetlen helyzetbe került tavaly augusztusban a New York-i rendőr-főkapitányság, miután kénytelen volt nyilvánosan bevallani, hogy a nagyon közeli jövőben kénytelen lesz lecserélni a rendőröknek osztogatott Lumia szolgálati okostelefonokat. A Microsoft magára hagyta a rajtuk futó Windows Phone rendszert, ráadásul a tönkrement eszközök helyett sem lehet már cserekészülékeket szerezni.

A rendőrök nem csak telefonálásra használják a szolgálati telefonokat, a 160 millió dolláros közbeszerzési projekt során olyan egyedi alkalmazások is kifejlesztésre kerültek, amelyek specifikusan a rendőrök adminisztratív jellegű munkáit, és persze a kommunikációját hivatottak megkönnyíteni.

A rendőröknek kiosztogatott 36 ezer darab Lumia kidobásával ezek is mehettek a kukába, újra kellett írni a szoftvereket.

A New York Daily News (via 9to5Mac) szerint december végén megkezdődött a telefonok lecserélésére, ráadásul nem is akármilyen modellekre: a rendőrök szabadon választhatnak

az iPhone 7 és az iPhone 7 Plus között.

Most már naponta 600 darab mobilt cserél le az NYPD, elsőként a Staten Islanden dolgozók kapták meg az új eszközöket, jelenleg a manhattaniek állhatnak sorba értük, hamarosan pedig a Brooklynban és Queens-ben járőrözők kerülnek sorra.

