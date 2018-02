Betörne a videojáték-üzletbe a Google?

Dedikált játékkonzol is készülhet a Yeti streamingszolgáltatás mellé.

Ugyan a Google már régóta szereti talán túlságosan is sok mindenbe beleütni az orrát, azonban a The Information forrásai enyhén szólva is meglepő pletykákkal álltak elő: a vállalat szeretne betörni a 109 milliárd dolláros videojáték-üzletbe, streamingeléses módszerrel tenné lehetővé a játékok játszását. A jelenleg Yeti munkanéven futó szolgáltatásával riválist állíthat az NVIDIA GeForce Now és a PlayStation Now szolgáltatásoknak.

A streamingeléses módszer alatt azt kell érteni, hogy a játékok technikailag a Google felhőjében futnának, a szerverek csak streamelnék a játékok képét és hangját a felhasználók tévéire. A források szerint készülőben van egy dedikált játékkonzol is Yetihez, ám érzésünk szerint itt valamiféle olcsó, közvetlenül a tévéhez csatlakoztatható „bázisállomásra" kell gondolni.

A hardver megkönnyíthetné a szolgáltatás használatát, beleértve a gamepadek beüzemelését.

Viszont ha hihetünk a pletykáknak, akkor a Chromecasttal is használható lehet a Yeti.

Remek kérdés, hogy a Google vajon milyen játékokat próbálhat elérhetővé tenni a Yetin keresztül. Androidos mobiljátékokat nincs értelme streamelni, az Xbox / PlayStation címek elérhetővé tétele szinte teljesen kizártnak tűnik, így kizárásos alapon a PC-s játékok streamelése a legjobb tippünk.

