Gyönyörű kép és extrém lábak - Panasonic EX700 tévé teszt

Bár egyre intenzívebben terjed a televíziós iparágban is az OLED képalkotási eljárás, ez a trend egyelőre inkább csak a prémium, tehát a viszonylag drága készülékek szegmensét érinti. Közép- és belépőszinten továbbra is megingatatlan pozíciókkal bír a LED-LCD technológia, köszönhetően elsősorban annak, hogy még mindig olcsóbb modellek előállítását teszi lehetővé. A tv-eladások gerincét még mindig ez a két csoport adja, hiszen a legtöbben nem akarnak vagy tudnak sok pénzt költeni a televízióra, így értelemszerűen minden gyártónál megtalálhatóak továbbra is az ilyen típusú berendezések.

A Panasonic is komoly figyelmet fordít az LCD tévékre, és több érdekes modell is megtalálható kínálatukban. Ezek közé tartozik az EX700 is, amely 65, 58, 50 és 40 inches változatban érhető el, azaz a képátló 102 centimétertől 165 centiméterig terjedhet. A vállalat magyarországi képviseletétől a legnagyobbat kaptuk kölcsön egy rövid időre, de a méretet leszámítva a tulajdonságaik megegyeznek.

Szokatlan dizájn

Első pillantásra nem tűnik különösebben furcsának a készülék, hiszen mind a fémes, másfél centiméteres kávákra, mind a görbített, két részből álló talpra láttunk már példát korábban. Azonban a talp két fele teljesen szokatlan módon átszerelhető a készülékház szélére. Sőt ezek a kiegészítők meg is fordíthatóak, így az ívelt rész hátra kerül, előre pedig az egyenes.

Ennek értelemszerűen annyi értelme van, hogy így a felhasználó a korábbinál jobban a saját ízlése vagy szükségletei szerint szabhatja meg a tv külsejét. A dizájn egyébként rendben van, láthatóan odafigyeltek a minőségi anyaghasználatra, a szálcsiszolt keret kifejezetten jól néz ki, és színében is harmonizál a talppal. A ki- és bemenetekkel ezúttal sem spóroltak a mérnökök: a három darab, 4K jelek továbbítására képes HDMI mellett található rajta két USB 2.0, illetve egy-egy USB 3.0, komponens, kompozit, optikai digitális audio, 3,5 mm-es fejhallgató, valamint egy Ethernet csatlakozó. A hátlapon szorítottak helyet a CI+ olvasónak, amely a fizetős digitális adások kikódolásához szükséges kártyák fogadására képes.

Pazar képminőség

A 4K felbontású, azaz a Full HD négyszeresét produkáló Panasonic EX700 egyik legnagyobb erőssége a megjelenített kép, hiszen ebben jelenleg az LED-LCD technológia egyik csúcsát képviseli, legalábbis a műszeres mérések erről tanúskodtak.

A hibátlan, azaz 0 nit fényerejű fekete megteremtésére ez a készülék sem képes a képalkotó eljárásból fakadóan, hiszen valamennyi háttérfény mindig átszűrődik a folyadékkristályok között. Viszont a feketeszint Normál, azaz átlagos képbeállítások mellett így is csak 0,04 nit volt, a valós kontrasztarány pedig eléri a 4500:1 értéket. Ez pedig kiemelkedően jónak számít ma. A színpontosság terén is remekül teljesít, hiszen a fehéregyensúllyal kapcsolatos paraméterek pontos belövése esetén az erre vonatkozó DeltaE mutatószám 1 közelébe kerül. Ez pedig azt jelenti, hogy gyakorlatilag nem lehet szabad szemmel megkülönböztetni az árnyalatokat a referenciának számító sRGB színtér szabványban lefektetett színektől. Magyarán a megjelenített tónusok szépek, kifejezetten természetesek, és a tv akár grafikai munkára is alkalmas, monitorként is bevethető. A játékosoknak fontos információ lehet, hogy az input lag a mérések szerint 20,2 ms körül alakult, ami szintén első osztályú értéknek számít a komplett tévés iparágban.

A betekintési szög 150 fok környékére tehető, ami azért a kiemelkedőtől távol van, de még azért elfogadható.

Ez ugyanis azt jelenti, hogy ha valaki kiszorított szögből, túlságosan oldalról nézi a képernyőt, akkor számolnia kell a színek bizonyos fokú torzulásával. A mozgásmegjelenítés kifogástalan, akadozást, szellemképesedést egyáltalán nem tapasztaltunk. A zajosodást nem sikerült teljesen kiküszöbölni, ez a zavaró effekt az alacsony felbontású tv-adásoknál vagy videóknál jelentkezett, viszont jó hír, hogy ezen viszonylag hatékonyan lehet segíteni a Zajcsökkentés funkció bekapcsolásával.

A tv támogatja a nagy dinamikatartományú, azaz HDR videók és filmek megjelenítését.

Ez azt jelenti, hogy az ehhez szükséges metaadatokat tartalmazó forrásanyag esetén a tartalomtól függően valós időben változik az egyes képrészletek fényereje. Ez pedig a megszokottnál jóval valósághűbb, kontrasztosabbnak tűnő végeredménnyel jár.

