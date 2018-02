Még az idén elindulhat az 5G bevezetése

Az Ericsson kihozta az 5G kereskedelmi szoftverét a rádió- és maghálózatok számára, így a vállalat partnerei 2018. negyedik negyedévétől elkezdhetik az 5G bevezetését.

Az Ericsson tovább fejleszti az 5G Platform rendszerét új megoldásokkal véglegesítve az 5G-kompatibilitást a szolgáltatók rendszerei számára. A vállalat 5G Radio Access Network (RAN) elnevezésű kereskedelmi szoftvere, a nemrégiben jóváhagyott első 3GPP 5G New Radio (NR) szabványon alapul. Az Ericsson továbbá bevezet egy új rádiótermék-kategóriát is, amelynek neve Street Macro, ami egy olyan új rádióállomás típus, amely lehetővé teszi a szolgáltatóknak, hogy korlátozott számú rádióállomás-hellyel bíró városokban is növekedhessenek.

A vállalat 2017 februárjában vezette be 5G Platformját, melyet szeptemberben további elemekkel bővített.

5G szoftver – az úttörők elsőként indíthatják az 5G rendszert

Az Ericsson 2018 negyedik negyedévében megjelenő 5G rádióhálózati szoftvere többsávú támogatást nyújt a globális bevezetéshez. Lehetővé teszi majd a szolgáltatóknak, hogy kihasználják az új frekvenciaspektrumokat, amint elérhetővé válnak.

A most bejelentett 5G rádióhálózati szoftver kiegészíti az Ericsson már bevezetett alapsávi egységeit és 5G rádióit. A szolgáltatók egyszerűen aktiválhatják 5G hálózataikat, és megtehetik az első lépéseket a kereskedelmi 5G funkciókkal és az új alkalmazásokkal, kihasználva a korszerű mobil-szélessávú szolgáltatásokat.

Ez hatékonyan segíti a növekvő adatforgalmat, és hozzáférhetővé teszi az olyan nagy felbontású multimédia tartalmakat, mint például 4K/8K videóstreaming és a virtuális/kiterjesztett valóság(VR/AR).

Az Ericsson korszerű mobil-szélessávot vizsgáló új gazdasági tanulmányának tanúsága szerint az 5G-re való áttérés 10-szer alacsonyabb gigabájtonkénti költséget fog lehetővé tenni, mint a jelenlegi 4G technológia.

A rádiós ajánlatot 5G Core kereskedelmi szoftverrel egészítik ki, melyet az 5G teljesítményre, hálózati kapacitásra és méretezhetőségre optimalizálnak. Az Ericsson Packet Core és Unified Data Management megoldásai 2018 folyamán további fejlesztéseket biztosítanak majd az 5G szolgáltatások hatékony támogatásához. Ezek a megoldások tovább bővíthetők új funkciókkal a 3GPP 5G szabvány fejlődésével együtt.

Ezenkívül a vállalat új, a Massive MIMO technológiát támogató rádiós termékeket is bemutat. Ezek a termékek lehetővé teszik a zökkenőmentes átmenetet a 4G-ből az 5G-be, és megoldják a nagyobb kapacitás iránti igényt, valamint egyszerűsítik a technológia széles körű bevezetését.

A 2015 óta telepített Ericsson Radio System bázisrádiók mindegyike 5G NR-kompatibilis lesz egy távoli szoftvertelepítésnek köszönhetően.

