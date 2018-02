Elbukta a bomba üzletet a Star Wars-játékok fejlesztője

Több mint négy év telt el azóta, hogy a Disney által megvásárolt LucasFilm nekiállt feltámasztani a Star Wars-univerzumot, aminek keretén belül videojátékok készítésére exkluzív licencet adott az Electronic Artsnak. Az Electronic Arts a világ második legnagyobb játékkészítő cége, ami ennyi idő alatt szinte semmit nem tudott kezdeni a licenccel, ami ebben az évben kifut, így könnyen elveheti tőlük a Disney. És valószínűleg el is fogja.

2012-ben, amikor a Disney megvásárolta George Lucastól a LucasFilmet, és azzal együtt a Star Warshoz kapcsolódó minden szellemi terméket, a vállalat rekord gyorsasággal állt neki újraéleszteni az egykor szebb napokat látott univerzumot. Ez azt jelentette, hogy nem csak új filmeket, könyveket, képregényeket kellett készíteni, hanem bizony újra meg kellett teremteni a jelenlétet a videojáték-piacon.

A Disney nem sokkal később, 2013-ban úgy döntött, hogy a Star Warshoz kapcsolódó videojátékok elkészítésének exkluzív jogát az Electronic Artsnak adja el öt évre. Ebben a döntésben két tényező számíthatott igazán. Az egyik, hogy az idő sürgette őket: az első új film, Az ébredő Erő már úton volt, a visszatéréssel kapcsolatos lelkesedést pedig úgy lehet maximalizálni, ha mellé érkezik egy videojáték is, hogy a moziból kikanyarodva, a Star Wars-hangulattól eltelve rögtön meg is vásárolhassa azt a közönség.

A másik tényező, hogy az Electronic Arts napjaink második legnagyobb játékkiadó vállalata, egyedül a Call of Duty-sorozatot készítő Activision előzi meg. Ennek megfelelően az Electronic Arts rendelkezik annyi és olyan minőségű, tapasztalt belsős fejlesztőcsapattal, hogy az exkluzív licencmegállapodás biztonságosnak tűnhetett a Disney részéről: ha lövöldözős játék kell, arra ott van a Battlefield-sorozatot jegyző DICE, ha szerepjáték, akkor a műfaj sztárja, a BioWare, ha kalandjáték, akkor például a Dead Space-t készítő Visceral, és a sort hosszasan lehetne folytatni.

Ráadásul még egy dolgot figyelembe kell venni, amikor mindezt értelmezni próbáljuk. A Disney valamikor maga is foglalkozott játékkészítéssel és -kiadással, azonban ezt az üzletágat 2012-től kezdve lassan, de biztosan elkezdte leépíteni, majd 2016-ban végleg be is zárta az egészet. Ez persze nem azt jelenti, hogy a Disney ne akarna videojátékokat a saját filmjei, képregényei és egyéb szellemi termékei alapján. Persze, hogy akar, hiszen napjaink egyik legnagyobb üzletéről van szó. Viszont a vállalat kompetenciái közé nem illeszkedik szorosan a játékfejlesztés, így inkább úgy döntöttek, hogy külsős partnerekkel szerződnek a továbbiakban.

És akkor így jutunk el oda, hogy 2013-tól az Electronic Arts kapta meg minden PC-s és konzolos Star Wars-játék elkészítésére vonatkozó exkluzív jogot. Akkor úgy látszott, a kiadó nagyon komolyan beleveti magát a feladatba: arról lehetett hallani, hogy a legtöbb saját tulajdonban lévő fejlesztőcsapatát mozgósította a vállalat, majdnem mindenkinek kötelezően elő kellett állni ötletekkel egy-egy új Star Wars-projektre, és az első játék hivatalos bejelentésére sem kellett sokat várni: ez volt a Star Wars Battlefront.

Az Electronic Arts az elsővel biztosra ment, több szempontból is. Egyrészt Battlefront néven sok évvel korábban már készültek játékok, amiket annak idején kifejezetten kedvelt a közönség, így lehetett építeni a nosztalgiára. Másrészt pedig ez egy online lövöldözős játék volt, ami napjainkban az egyik legnépszerűbb műfaj. Harmadrészt pedig a Battlefield-sorozattal világsikert elérő DICE nevű fejlesztőcsapatát állította rá a kiadó. A nagy tapasztalatra pedig szükség is volt, hiszen kevesebb mint két év alatt kellett összehozni valamit, hogy Az ébredő Erő premierjének környékére a boltok polcain legyen egy új Star Wars-játék. Ez pedig a modern, csúcskategóriás játékfejlesztésben ijesztően kevés idő.

Végül a Battlefront 2015 novemberében, egy hónappal a film bemutatója előtt elkészült, és annak ellenére is kifejezetten sikeressé vált (12 millió példányt adtak el belőle), hogy egyébként számos kritika érte. Nem volt benne például egyedül végigvihető történet, az online többjátékos tartalom pedig eléggé hiányos volt, de a népnek szüksége volt már egy Star Wars-játékra, és sokan élvezték, hogy végre kaptak egyet. Továbbá akkor még mindenki egyetértett abban, hogy az alapok jók, erre lehet építkezni, meg persze vártuk, hogy érkezzenek a további bejelentések a többi készülő játékról.

De azok csak nem akartak megjönni. Nem hivatalosan lehetett tudni, hogy a Visceral nevű stúdió dolgozik egy akció-kalandjátékon, ráadásul a PlayStation sikersorozatát, az Unchartedet dirigáló Amy Hennig felügyelete alatt, majd később arról is érkeztek kiszivárgott belsős információk, hogy a Call of Duty egykori készítőiből alakult, azóta a Titanfall-sorozaton dolgozó Respawn is ügyködik valamin. Hivatalos bejelentés azonban egyikről sem érkezett, és az egyikről már biztosan nem is fog, az Electronic Arts ugyanis tavaly végleg bezárta a Viscerat, és törölte az ott készülő Star Wars-projektet.

Az okok között Patrick Söderlund, az Electronic Arts belsős fejlesztéseiért felelős alelnök azt hozta fel, hogy a Visceral egy történetközpontú, filmszerű, lineáris akció-kalandjátékot készített volna, az ilyenek kifejlesztése pedig nagyon drága, azonban ma már nincs rájuk akkora kereslet, hogy megérje. A projekt aztán átkerült az Electronic Arts egy új, kanadai stúdiójához, ahol tulajdonképpen a nulláról kezdik újra a munkát, adott esetben felhasználva a törölt játékból azt, amit esetleg meg lehet menteni.

