Átmenetileg ingyen beszerezhető a Dungeons 2

Most a GOG osztogat egy többek számára potenciálisan érdekes játékot.

Csütörtök este elindult a Steam kínai újévet ünneplő leárazása, így a rivális GOG úgy döntött, hogy ingyen játékkal hívja fel a figyelmet a saját akcióira. Ennek keretében 2018. február 18. 15:00-ig bárki ingyen beszerezheti a bolttól a Dungeons 2-t.

Címéből is sejthetően a Dungeons 2 készítői a klasszikus Dungeon Keeperből merítettek ihletet. Két fő részből áll: a játékosoknak alapvetően a földalatti fészkeiket kell építeniük, majd ha elég erőforrásuk van, akkor egy erősen fapados, valós idejű stratégiai rész keretében pusztíthatják az ellenfeleket.

A játék beszerzéséhez az érdeklődőknek csak be kell jelentkezniük a GOG webes felületén, majd a Dungeons 2 Giveaway banneren lévő Get for Free szövegre kattintva véglegesen hozzáadhatják azt játékkönyvtárukhoz.

