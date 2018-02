Ezek a világ legőrültebb tech-jelmezei

Ma már betört telefonnak, Instagramnak, sőt komplett számítógépnek is beöltöznek az emberek. Pazar válogatás következik a legmenőbb szettekből! Szerdán véget ért a farsangi időszak, így ezeket idén már biztos nem übereli semmi. Talán majd csak a halloween-időszak alatt!

A farsang gyökerei még a kereszténység előtti pogány hitvilágig nyúlnak vissza, nem is kötődik semmilyen jelentős vallási ünnephez és alapvetően a néphagyományokból táplálkozik. Talán ez is az oka annak, hogy az ezzel kapcsolatos, vidám, jellemzően jelmezes, beöltözős mulatságok, karneválok a világ minden pontján igen népszerűek. A farsang rugalmasságát jól mutatja, hogy a jelmezekben mindig visszaköszönnek az aktuális, hétköznapi, kulturális trendek. A tech-univerzum elemei is megjelennek a maskarákban, így az eszközök, termékek, alkalmazások, a fontosabb karakterek.

Összeszedtünk néhány elképesztő „tekis” jelmezt, úgyhogy érdemes a galériára kattintani és ámuldozni.

