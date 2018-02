Így szabadít meg minket a Chrome az idegesítő reklámoktól

A Google egy széleskörű felmérés végeredményére alapozva igyekszik rákényszeríteni a weboldalak tulajdonosait a zavarónak ítélt reklámok eltávolítására. Habár a kezdeményezés elsőre jó szándékúnak tűnhet, valójában felvet néhány kérdést, hogy mi történik akkor, amikor a böngészős, valamint az online hirdetési piacot is uraló vállalat tisztogatásba kezd.

Bátran mondhatjuk, hogy egy új fejezet kezdődött az internet történetében: a világ messze legnépszerűbb böngészője, a Google Chrome ugyanis mostantól szűrni fogja a hirdetéseket. Persze nem úgy, ahogy a különböző népszerű hirdetésblokkoló kiegészítők, amik végső soron igyekeznek egy az egyben eltüntetni az összes reklámot egy oldalról, hiszen a Google is pontosan tudja, hogy egyrészt a weboldalak többsége a reklámokból él, másrészt pedig maga a Google a világ legnagyobb hirdetési vállalata.

A Google célja az volt, hogy a felhasználókat különösen idegesítő, a böngészési élményt nagyban károsító hirdetéseket gyomlálja ki. De honnan tudja a vállalat, hogy mi zavar minket leginkább? Szerencsére van mire támaszkodnia, ez pedig nem más, mint a Better Ad Standards nevű kezdeményezés, ami egy 25 ezer fős felmérést követően adott ki iránymutatásokat arra nézve, hogy milyen jellegű hirdetéseket érdemes kerülnie annak, aki nem akarja felbosszantani a látogatóit.

Ezek asztali böngészés esetében a következők:

Pop-up, vagyis a semmiből felugró hirdetések.

Az oldal aljára vagy tetejére "odaragadó" nagy bannerek, amik görgetés közben sem tűnnek el.

Az automatikusan, hanggal elinduló videók.

Valamint az olyan nagy hirdetések, amik kitakarják az oldal tartalmi részét, és csak egy visszaszámlálást követően hajlandóak eltűnni.

Mobilos böngészés esetén pedig érvényes minden a fentiek közül, továbbá:

A villódzó animált hirdetések.

A tartalmat kitakaró hirdetések, de itt már nemcsak a visszaszámlálás érvényes, hanem az is, ha a hirdetés egy részére rá kell nyomnunk a folytatáshoz.

A teljes képernyős hirdetés, ami csak továbbgörgetésre tűnik el.

Illetve ha a képernyő több mint 30%-át hirdetések foglalják el.

A Better Ad Standards kutatási eredményei persze mindenki számára hozzáférhetők, és maga a Google is hónapok óta hangsúlyozza, hogy ezekre az irányelvekre építve fogja elindítani a Chrome saját reklámszűrőjét, így a weboldalak tulajdonosainak volt idejük felkészülni a helyzetre. A böngésző egy új API-n keresztül mutatja meg az adott oldal értékelésének eredményét, illetve a tulajdonosok részletes beszámolót is kérhetnek az Ad Experience Report segítségével. A felhasználók szemszögéből a Chrome mind az asztali böngészőben, mind pedig mobilon jelezni fogja, hogy letiltott hirdetéseket, azonban ha az adott oldalon ezeket valamiért mégis engedélyezni szeretnénk, arra is felkínálja a lehetőséget.

A Chrome alapvetően három értékelést használ azokra az oldalakra, ahol problémás hirdetéseket érzékel: a "Passing" még az éppen átment kategória, ahol azért érdemes már odafigyelni. A "Warning" a nevének megfelelően a figyelmeztetés: itt bizony már a rendszer észlelt olyan reklámokat, amik nem felelnek meg a fenti alapelveknek, így ezt a problémát 30 napon belül orvosolni kell, addig további szankció nincs. Végül az utolsó szint a "Failing", amit azok az oldalak kapnak, akiknek 30 napon belül nem sikerült orvosolniuk a problémákat.

Ilyenkor aztán lecsap a Google kalapácsa, és minden egyes hirdetést válogatás nélkül letilt az oldalon, nem csak azokat, amik a fenti kategóriába esnek. És igen, ez érvényes még a Google saját hirdetéseire is. A vállalat azonban abban reménykedik, hogy erre nem fog sor kerülni, hanem az ajánlások és a Chrome részletes visszajelzései alapján az oldaltulajdonosuk a saját, jól felfogott érdekükben eltüntetik majd a felhasználók számára idegesítő reklámokat. Az eddigi tapasztalatok alapján egyébként erre jó esély van: már a rendszer életbe lépése előtt közel 13%-kal csökkent azon oldalak száma, amik nem feleltek meg a Better Ads Standards irányelveinek.

És habár - ahogy fentebb említettük - végső soron egy oldal hirdetéseinek teljes letiltása azt is eredményezheti, hogy így a Google saját hirdetései sem jelennek meg, maga a Google nyilvánvalóan nem ad ki olyan hirdetéseket, amik sértenék az új irányelveket. Ez tehát azt jelenti, hogy a weboldalak tulajdonosainak végső soron olyan reklámokat kell majd eltávolítaniuk, amik más hirdetőktől, ügynökségektől származnak, így tehát tulajdonképpen a Google versenytársai a piacon. Ahogy tehát arra például a HWSW is rámutat, a zavarónak titulált hirdetések kigyomlálása és ilyen módon a weboldalak megtisztítása végső soron a Google piaci uralmát növelik.

