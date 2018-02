Windows 7-et vagy 600 millió dollárt!

Nem jött be egy amerikai férfinek az ingyen Windows 10.

A Microsoft mindent megtett annak érdekében, hogy a kiadását követő egy évben minél több Windows 7-es és Windows 8-as számítógépre felkerüljön a Windows 10. A rendszer telepítésére kiadott Get Windows 10 frissítőalkalmazása nem csak a felhasználók folyamatos bosszantásával, de még megtévesztően kialakított grafikus felülettel is próbálta rávenni a számítógépezőket a frissítés installációjának jóváhagyására, a Microsoft kapott is emiatt néhány pert a nyakába.

Egy Új-Mexikó államban élő férfi most úgy döntött, hogy inkább szólóban indít támadást a vállalat ellen. Frank K. Dickman Jr. szerint az Asus 54L típusú laptopját Windows 7-tel előtelepítve vásárolta, és használhatatlanná vált, mikor rákerült a Windows 10. Jelenleg nem tud visszaállni a Windows 7-re, a Windows 10 ugyanis törölte a szükséges adatokat a laptop háttértáráról, telepítő DVD-t pedig nem kapott a noteszgép mellé. A Microsoft szerint az utóbbit az Asustól kellene kérnie, de az Asus nem hajlandó adni neki.

Dickman megunta a játszadozást: azt szeretné elérni, hogy a Microsoft 30 napon belül tegye letölthetővé a Windows 7-et a webhelyéről, hogy végre újra tudja telepíteni a laptopot. Amennyiben a Microsoft nem tesz eleget a követelésének, akkor

600 millió dollár, azaz ~151 milliárd forint kártérítésre tart igényt.

Az ügy érdekessége, hogy a Windows 7 telepítőkészlete időtlen idők óta letölthető a Microsoft webhelyéről. Aki Dickmanhez hasonló helyzetbe kerülne, az látogasson el erre a weblapra, üsse be a notebook aljára ragasztott Windows 7-es matricán lévő licenckulcsot a lap alján lévő mezőbe, és máris letöltheti a Windows 7 telepítőkészletét.

Dickmannak igazán eszébe juthatott volna elmúlt olyan két évben, hogy ráguglizzon a „windows 7 download" keresőkifejezésre. A fentebb linkelt weblap az első keresési találat.

