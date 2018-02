Rég elavult már az a sztereotípia, hogy a gamerek kapucnis pólós kockák, akik a kanapén fekve játszanak a konzoljaikon. A mai gamerek közt ugyanúgy vannak sikeres üzletemberek, mint családanyák, vagy például autóversenyzők. A Sony pedig igyekszik még több emberhez eljuttatni a játék élményét az új okostelefonos játékai segítségével.

Kik is azok a gamerek?

Erről a kérdésről is beszélgettünk Sándor Csabával a PlayStation Magyarország Business Managarével és Moldova Györggyel a PlayStation marketing vezetőjével. Emellett pedig arról, hogyan is változott a gamerpiac Magyarországon és milyen plusz szolgáltatásokkal lehetne még vonzóbbá tenni a PlayStation platformot a játékosok számára.

Mint beszélgetésünkből kiderült, azokat a felhasználókat, akik hetente legalább egyszer játszanak valamilyen számítógépes játékkal, bizony már gamereknek tekinthetjük – legalábbis a PlayStation számára mindenképpen azok. Ez a definíció azért érdekes, mert ezzel a mozdulattal

a„játékosok" családja anyukákkal, sőt nagymamákkal is bővült,

hiszen azt talán senkinek nem kell elmondani, hogy a közösségi oldalak beépített játékain mennyire színes a játékosok csapata.

Így aztán nem is lehet csodálkozni azon, hogy az egyik legismertebb játékkonzol gyártója is próbálja minél jobban kitágítani az általa fejlesztett játékok közönségét.

Ezért született a PlayLink amellyel a Sony célja, hogy egy egész házibuli kerekedhessen a Playstation konzol mellett. Az eddig ismert játékok többségénél a hangsúly inkább a single player élményen és a történetvezetésen volt, így viszonylag limitált volt azoknak a játékoknak a száma, amelyeket kettőnél többen tudnak egyszerre játszani. Ezen segítenek a PlayLink játékok, amelyekben részt vehetnek nagyobb baráti társaságok vagy a család többi tagja.

Mindenkinél ott a telefonja? Akkor kezdődhet a játék!

A gyártók eddig is próbálták már buliközponttá varázsolni a konzoljaikat, de ezek a próbálkozások – egy-két kivételtől eltekintve - többnyire két embert engedtek egyszerre játszani. Persze ennek is megvolt az az előnye, hogy a csendesebb barátok is jót derülhettek azon, hogy az épp jásztó két ember hogyan táncol, vagy épp gitározik a konzolon, de azért az igazi mégiscsak az, amikor egy társaság minél több tagja egyszerre lehet aktív résztvevője egy játéknak.

Erre jelenthet megoldást a PlayLink, ami lényegében a hagyományos társasjátékok 21. századi megjelenése.

A rendszer központja itt is természetesen egy Playstation 4 konzol, de a játékvezérlők már a tásaság tulajdonában lévő okostelefonok, amelyekre le lehet tölteni a PlayLink Androidos, vagy iOS-es kliensét és már mehet is a játék.

A Playlink játékok között szinte minden korosztály megtalálja a számára megfelelőt, , így például az idősebb korosztály számára kikapcsolódást nyújthat a Hidden Agenda, ami lényegében egy sztori orientált krimi.

A választék persze folyamatosan frissül, de már most is van pár érdekes darab, amelyek kvízeikkel, feladataikkal simán megadják egy baráti buli alaphangulatát.

Ráadásul senkinek nem kell kimaradnia a dologból nyelvi nehézségek miatt, ugyanis a játékok magyarul is játszhatóak és természetesen ez nem csak a PlayLink játékokra igaz. A Detroit: Become Human és a God of War AAA játékok például már magyar felirattal jelennek meg, és ez a tendencia várhatóan a jövőben is folytatódni fog.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!