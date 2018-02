Szeret gondolkodni? Akkor ezt az ingyenes appot imádni fogja

Nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy a mobilos játékok túlnyomó részének még ahhoz is pedáloznia kellene, hogy az ember jó érzéssel „értékelhetetlen bithulladék”-nak nevezze. Egész egyszerűen ugyanis tragikus a felhozatal, egymást érik a hibás, bugos, kifagyogató, kegyetlenül ronda, irányíthatatlan, vagy csak szimplán elképesztően ostoba, esetleg nyíltan csak a felhasználók pénzére utazó programok.

De a sok ócskaság mellett azért még felragyog néhány gyémánt a szeméthalomban, hisz bele lehet futni épkézláb, korrektül megírt, hosszú napokon, sőt heteken át masszív szórakozást biztosító, kihívást jelentő stuffokba is azért.

Ezek egyike a Hex Commander: Fantasy Heroes nevű alkalmazás, amely ráadásul ingyenes, nincs komoly hardverigénye,

nem kell hozzá kimagasló reflex, és vastag pénztárca, csak csavaros észjárás.

Tiszta Gyűrűk Ura

Mint a neve is mutatja, fantasy környezetben játszódik a történet, és nem kell félni, az összes sablon előkerül, amit el lehet képzelni. Mi az emberi birodalom egyik feltörekvő tisztjét, Lord Percivalt és annak csapatait irányítjuk egy meglehetősen kényes szituációban. Az országot ugyanis egyszerre támadták meg az orkok, a goblinok, a törpék és a tündék is, ráadásul áruló hadurak, egy megkergült varázsló, és egy ronda dög sárkány is nehezíti a sorsunkat. De hát ha minden békés lenne, ha a tündék együtt táncolnának a törpékkel, miközben a szőrös fülű orkok húzzák a talpalávalót, a gyík pedig sört szolgál fel, akkor azért elég unalmas lenne a dolog, akkor meg az lenne a baj.

Sakk-rokon

Körökre osztott stratégiáról van szó ugyanis, a játék tehát közeli rokonságot mutat a sakkal. Azaz először a játékos lép, aztán az ellenfél. A különbség csak annyi, hogy nem csupán egy bábut lehet mozgatni egy körben, hanem az összeset. A pálya is változatosabb, hiszen egy 8x8-as sík helyett egy nagy, való világot idéző terepasztalon kell manőverezni, ahol is a domborzati viszonyok, vagy épp a tereptárgyak is jelentőséggel bírnak. Például a fák extra védettséget jelentenek, az úton gyorsan lehet haladni, a vízen nem lehet átkelni, a várfalra csak gyalogosok mászhatnak fel. stb. stb.

Ebben a programban nem egy dög nagy térképen zajlik a móka, ahol ide-oda zavarhatjuk szabad akaratunk szerint az egységeket szerteszét a világba, hanem egymás után küldözgetnek az egymástól elszigetelt, kisebb hadszínterekre.

Bástya és futó helyett íjász és lovag

A sakkhoz hasonlóan itt is különböző tulajdonságokkal bírnak az egyes egységek, amelyek azért a valósághoz egy kicsit közelebb állnak, mint egy "futó" vagy egy "bástya". Valahogy jobban el lehet képzelni, hogy mondjuk a számszeríjász hogy nyilaz le egy rakás rusnya szörnyet, mint azt, hogy egyszer csak megindul a várfal egy része, és meg sem áll a tábla végéig. Szóval van mindenféle figura, akikből össze lehet állítani a hadsereget. Nyilván az elején néhány bunkóbotos szerencsétlennel indulunk, hogy aztán később befussanak a már említett íjászok, a lovasok, a dárdások, sőt végül néhány ágyú, katapult és mágus is akad.

Értelemszerűen az adott pályához, a terepviszonyokhoz kell igazítanunk seregünk összetételét. A sík vidéken a lovasok hengerelnek, de ha erdős a terep, ott kifilézik őket a baltások, a várat pedig a pacik hátán be sem lehet venni. Például egy kastély ostroma úgy néz ki, hogy először a lovasság rendet tesz a vár körül, amiben az íjászok segítenek, hogy aztán végül felvonuljon a tüzérség, és megtörje az ellenállást. Közben persze a védők sem tétlenkednek, ők is lövöldöznek, mint a megszállott, meg próbálnak kicsapdosni a falak közül és a fák mögül. Az egységek idővel fejleszthetőek, így bikább harcosokat küldhetünk a csatába. Ehhez mindössze a győztes összecsapásokért járó aranyat, gyémántot kell okosan felhasználni. Emellett aki akarja, az a valódi életben összegürcölt pénzét is elszórhatja a fejlesztésekre, magyarul forintért vehet jobb katonákat, de erre szerencsére nincs feltétlenül szükség.

Grafika és kezelés

A grafika nem valami nagy durranás, de cserébe piszok hangulatos. Nincsenek földöntúlian látványos animációk, szemkápráztató effektek, viszont az is igaz egy gyengébb/olcsóbb telefonon is vidáman elfut a program. Az irányítás pofonegyszerű, csak az érintőképernyőn kell tapicskolni, és az app egy nagyon korrektül mindig segítséget is ad, hogy mikor mit lehet vagy kell csinálni.

Játékélmény

Ez az, amiben a Hex baromi erős, mert sikerült úgy megtervezni az egyes pályákat, hogy azok ne tartsanak végtelen ideig, ne is lehessen lezavarni őket seperc alatt, komoly kihívást jelentsenek, de sikerélményt is adjanak. Tipikusan olyan játék, amely annyira képes elcsavarni az embert, hogy az unalmas meetingeken vagy elalvás előtt is azon törje a fejét, hogy hogy lehetne túljutni a következő feladaton. Addiktív, nem válik unalmassá, folyamatosan tartogat újdonságokat és képes hosszan lekötni a figyelmet. Ennél többet pedig nem is kívánhatnánk. Az pedig már csak a hab a tortán, hogy offline is hajlandó működni, azaz nem kell hozzá aktív netkapcsolat. Ennek köszönhetően pedig akár egy hosszabb repülőúton is el lehet vele ütni az időt.

Értékelés: Hex Commander: Fantasy Heroes Játékmenet: 10/10

Kezelhetőség: 10/10

Történet: 8/10

Grafika: 7/10

Szavatosság: 10/10

Aki esetleg kedvet kapott hozzá ezek után innen töltheti le Androidra, iOS-re vagy PC-re.

