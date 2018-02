Máris tervezik az 5G modemes laptopokat

Az Intel beépítené a lapkakészleteibe a hálózati vezérlőt.

Felpörögtek az 5G mobilhálózatokkal kapcsolatos események: sikerült többé-kevésbé szabványosítani az alapvető technológiákat, a hálózati eszközöket tervező cégek egymással versengve fejlesztik a megvalósításukhoz és használatba vételükhöz szükséges termékeiket, a politikusok pedig nem győzik hangsúlyozni a lehetséges gazdasági előnyeiket.

Mindezek után feltehetően keveseknek okoz meglepetést, hogy az Intel szerint a mobilok mellett a laptopokat is minél gyorsabban kompatibilissé kellene tenni az 5G-s mobilhálózatokkal. Ennek érdekében a cég most szövetségre lépett a Microsofttal, a Dellel, a HP-val és a Lenovóval, az érintett felek 2019 második felében már piacra is dobnák az első 5G-s modemmel szerelt notebookjaikat.

A noteszgépek papíron akár 1 gigabites letöltési sebességre is képesek lehetnek az 5G mobilhálózatokon keresztül.

Ehhez az Intel szolgáltatná a technológiát, a vállalat a saját fejlesztésű hálózati chipjével tenné lehetővé a mobilhálózatokra való felcsatlakozást. A modem persze kompatibilis lesz a 2G/3G/4G (LTE) hálózatokkal is, amire nagy szükség van, elvégre a laptopok picra kerülésekor rendkívül kevés helyen üzemel majd 5G-s mobilhálózat.

