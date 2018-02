Hivatalosan is bemutatkozott a nagyközönség számára a Samsung idei csúcstelefonja, a Galaxy S9 és nagyobb testvére, az S9+. A barcelonai Mobil World Congressen tartott leleplezés előtt pár nappal azonban már volt szerencsénk megismerni és kipróbálni a készüléket, így első kézből rendelkezünk tapasztalatokkal. Így elmondhatjuk, hogy a Galaxy S9 hozza a kötelezőt, néhány ponton kiemelkedőnek is tekinthető, de hatalmas előrelépés azért nincs, és igazából nem is nagyon lehetett elvárni tőle, főleg, hogy már a tavalyi Galaxy S8 is mennyire jó volt.

Külsőre példáu teljesen össze is lehet keverni az előző csúcsmodellel, aki tehát arra vágyik, hogy a környezete egyértelműen lássa, hogy mindig a legújabb mobillal jár, az jobban jár, ha inkább az iPhone X mellett teszi le a voksát. Mindenesetre a Galaxy S9 ezzel együtt szuperül néz ki: az előlapon még kisebbek lettek alul és felül a kávák, a kijelző továbbra is lefolyik az oldalakra, a hátlap pedig még mindig üveg.

Ezzel egy nagyon elegáns megjelenésű, vékony, minden tekintetben prémium érzetű készüléket tarthatunk a kezünkben, ami viszont a teljes üvegborítás miatt hajlamos szappanként viselkedni, és persze a gyönyörű hátoldal is fél perc alatt megtellik ujjlenyomatokkal, nem csoda, hogy a bemutatón egy külön lányt alkalmaztak arra, hogy rendszeresen törölgesse a telefonokat.

A készüléket alaposan körbenézve a hozzáértő szemek egy dolog alapján azonban biztosan ki tudják szúrni, hogy már az idei verziót tartjuk a kezünkben: a hátoldalon az ujjlenyomat-olvasó átkerült a tavalyi rendkívül buta helyéről (a kamera mellől) a kamera alá. Ez azt jelenti, hogy egyrészt jobban kézre áll, másrészt pedig nem fogjuk állandóan összemaszatolni a lencséket, és még a dizájnt tekintve is valahogy jobbnak, harmonikusabbnak érződik.

Az sem meglepő, hogy a Galaxy S8 elképesztően jó, QHD felbontású Super AMOLED kijelzője után az S9-ben is ezt kapjuk; ma telefonban egész egyszerűen nincs szükség ennél többre. A Samsung persze rendszeresen kéri ki vásárlói véleményét azzal kapcsolatban, hogy milyen újdonságokat szeretnének, mi lenne fontos nekik egy új készülékben, és nem meglepő módon az első helyen mindig a jobb kamera áll, úgyhogy ennek fejlesztése továbbra is nagyon fontos évről-évre.

És itt jön a Galaxy S9 igazi nagy újdonsága, ami sokak számára egyértelműen perdöntő lehet egy új készülék vásárlásakor: a koreai mérnökök valamilyen módszerrel (valószínűleg fekete mágiával) meg tudták oldani, hogy a telefon kamerája kétféle apertúrával tud működni: megfelelő fényviszonyok mellett f/2.5-ös, míg éjszaka, vagy ha rosszabbak a fényviszonyok, akkor f/1.5-ös. Ez a mérések szerint azt jelenti, hogy körülbelül 28%-kal több fényt képes befogadni, és a teszt során ennek a hatása egyértelműen látszott: a Galaxy S9 tényleg messze lepipál minden mást, ha sötétben kell képeket készíteni. Sajnos a próba során lőtt fényképeket nem kaphattuk meg, így erről majd csak akkor fogunk tudni gyakorlati példákat mutatni, ha megérkezik hozzánk a tesztkészülék.

Ehhez egyébként remekül asszisztál az új zajszűrési eljárás is. A Galaxy S9 egy új, még gyorsabb képfeldolgozó processzort kapott, amihez most már külön álló, dedikált memória is kapcsolódik. Az elődnél a dolog még úgy működött, hogy amikor lenyomtuk a fényképező gombot, akkor a telefon a tudtunk nélkül három képet lőtt, majd ezekből kombinálta össze végeredményt. Na, most már 12 képet készít, ezekből összerakja a három-három legjobbat, majd ezekből az utolsó egyet, amit ténylegesen látni is fogunk. A többit persze elveti, így azok továbbra sem foglalják feleslegesen a tárhelyet. A Samsung mérései szerint ez egyébként összesen körülbelül 30%-kal kevesebb zajt eredményez az S8-hoz képest.

Szintén az új képfeldolgozó processzor és a csatolt memória hozománya, hogy az S9 már képes egészen döbbenetes, 960fps-es lassított felvételt készíteni. Hozzá kell tenni persze, hogy ezt nagyjából 0,2 másodpercen keresztül tudja, nagyon fontos tehát, hogy semmiképp ne maradjunk le az akcióról Éppen ezért ebben az üzemmódban kirakható egy négyzet a képernyőre, aminek a mérete állítható, és amennyiben ezen négyzeten belül mozgást érzékel a telefon, automatikusan elindítja a rögzítést. Ezt élőben egy vízzel föltött lufival demonstrálták, amit aztán kilyukasztottak, a készülék meg persze rögtön érzékelte, hogy elindult az akció és megcsinálta a felvételt, egészen elképesztő végeredménnyel.

A Samsung saját felméréseiből az is kiderült, hogy egyre többen kizárólag okostelefonon fogyasztanak különböző tartalmakat, így a remek kijelző mellett a hangzás is egyre fontosabbá válik. A Galaxy S9-ben sztereó hangszóró kapott helyet, egy alul, egy pedig az előlapon felül, a kialakításban pedig a világhírű AKG segédkezett. Ezen kívül támogatja már a Dolby Atmost is, amit egyébként ki is kapcsolhatunk a felülről lehúzható vezérlőközpontban. Ez mondjuk kicsit furcsa volt: ha egyértelműen jobb hangzást produkál, mint az alap sztereó, akkor miért lehet kikapcsolni? Rá is kérdeztem az illetékes szakembernél, aki azt mondta, hogy egyrészt meg szeretnék adni a választás lehetőségét a felhasználóknak, másrészt pedig a komoly összehasonlításokat végző szakmai lapok így egyszerűbben tudják majd összevetni a többi telefonnal, de alapvetően ő azt ajánlaná, hogy tartsuk mindig bekapcsolva.

Operációs rendszer tekintetében természetesen az Android 8-ra számíthatunk a Samsung saját, ezen a ponton már valószínűleg mindenki számára ismerős felületével, ami meglepetéseket nem tartogat: letiszult, jól néz ki, egyszerűen használható. Két nagyobb újdonság mindenesetre bekerült, melyeket ugyan láttunk már más gyártóknál, de azért érdemes beszélni róluk. Az egyik, hogy a kamera és a gépi tanulás kombinációjával képes egy 3D-s avatárt létrehozni az arcunk alapján, aminek a segítségével aztán animált emojikat küldözgethetünk egymásnak, ha erre bármiért ingerenciánk támadna. A másik, talán egy fokkal hasznosabb dolog, hogy a kamerával idegen szövegre nézve a telefon automatikusan le tudja fordítani azt. Ezt a helyszínen egy olasz étlappal, valamint egy kínai óriásplakáttal lehetett kipróbálni, és tényleg szuperül kiadta a szöveget magyar nyelven is (!). Simán el tudom képzelni, hogy ez számos esetben jól jöhet külföldi utazások során.

Megújult a DeX dokkoló is A tavaly a Galaxy S8 mellé bemutatott DeX dokkoló meglepően nagy sikert aratott, a Samsung azonban nem ült a babérjain, és 2019-re teljesen átalakította azt. Az eddigi beleállítós kialakítás helyett most egy lapos eszközt kapunk, amire rá kell fektetni a telefont, és oldalról beledugni az USB-C-s csatlakozóba. Ennek két előnye is van: egyrészt így használható marad a telefon végén az audio jack, másrészt pedig kijelző bevethető tapipadként. Szuperül lehet vele irányítani az operációs rendszert, és ismer mindenféle gesztust, ami manapság elvárható, például a kétujjas görgetést.

Végül pedig térjünk ki a specifikációkra és a különbségekre az S9 és az S9+ között. Közös bennük az új, 10 nanométeres eljáráson készülő 8 magos Samsung Exynos processzor, valamint az alapból 64GB-os tárhely, de mindkettőből elérhető lesz 256GB-os is, illetve továbbra is bővíthetőek memóriakártyával.

A kijelző mérete a kisebbik modellnél 5,8, a nagyobbiknál 6,2 hüvelyk, míg az előbbi 4GB, az utóbbi pedig 6GB memóriával érkezik. A kamera tekintetében a széles látószögű lencse a fentebb már említett, kettős apertúrájú (f/2.4 és f/1.5) egység, azonban az S9+ emellé megint kap egy második, 12 megapixeles telefotó lencsét is, f/2.4-es rekeszértékkel. Az elülső kamera mindkettőn egyforma, 8 megapixeles és f/1.7-es.

És szomorú, hogy ezt ma már külön meg kell említeni, de örömmel jelentjük, hogy mindkettőn megmaradt a fejhallgató-kimenet!

Az árak tekintetében is meglepően kedvezően alakult a helyzet. Persze, ezek a készülékek továbbra sem olcsók, viszont tavalyhoz képest mindössze pár ezer forintot drágultak, ami az iPhone X után egy nagyon kellemes meglepetés: a kisebbik modell forgalamzása 279 990 forintos, a nagyobbiké 309 990 forintos ajánlott fogyasztói áron indul március 16-tól!