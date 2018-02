Repülőn ült, amikor élőben kapcsolták a sztárkapust Barcelonában

Világbajnok német focistával demonstrálta a Deutsche Telekom, hogy milyen stabil szélessávú internetet épített ki az európai légtér számára. Magyarországon öt állomás kapcsolódik a hálózathoz. A barcelonai mobiltechnológiai szakkiállításon, a Mobile World Congressen tartott sajtóeseményen az is kiderült, hogy rengeteget áldoznak az ötödik generációs mobil adatátvitel bevezetésére, 2020-ban jöhet az 5G!

Nem szaggatott Neuer videós bejelentkezése

Befejezte az European Aviation Network kiépítését a Deutsche Telekom, az Inmarsattal és a Nokiával olyan rendszert raktak össze, amellyel gyorsabb szélessávú net válik elérhetővé a repülőgépeken, és már használatra kész. A European Aviation Network (EAN) az első, integrált, műholdas és LTE hálózat Európában. Norvégiától Görögországig és Portugáliától Romániáig – körülbelül 300 bázisállomás került kialakításra 30 európai országban, nagyjából 18 hónap alatt. Magyarországon öt, már meglévő Telekom telephelyen újonnan felépített, speciális EAN LTE-állomás csatlakozik az európai EAN hálózathoz a következő helyszíneken: Sármellék, Tamási, Domonyvölgy, Dombrád, Vésztő. Az EAN műhold, melyet az Inmarsat állított pályára tavaly nyáron, 2017 szeptembere óta már teljes funkcionalitással működik. Ez a szélessávú internethasználatot 10 ezer méteres magasságban is lehetővé teszi.

Ezt pedig látványos példával mutatta meg a Deutche Telekom barcelonai sajtótájékoztatóján Tim Höttges vezérigazgató és Claudia Nemat, a DT technológiáért és innovációért felelős igazgatósági tagja.

A katalán sajtóeseményen élőben kapcsolták több mint tízezer méter magas repülési magasságból Manuel Neuer világbajnok német focistát,

aki a Bayern München és a német fociválogatott első számú kapusa. Neuer Németország légterében utazott éppen egy repülőn, tökéletesen jól lehetett látni és hallani, nem volt különösebben észrevehető késleltetés, jelhiba a netes kapcsolatban. Az alábbi videón ezt meg is nézheti:

Nagyon dolgoznak az 5G-n

A Deutsche Telekom továbbra is kiemelt figyelmet és energiát fordít az 5G hálózat bevezetésére és elterjedésére. A mindennél gyorsabb és mindennél rövidebb késleltetési időt biztosító ötödik generációs mobil adatátvitel teljesen új lehetőségeket nyit majd a telekommunikációban. Csak tavaly 40000 kilométernyi optikai hálózatot építettek Németországban, ami több, a szövetségi autópálya rendszer teljes hossza. Európában elsőként 5G antennákat építenek be a működő mobilhálózatba. A Deutsche Telekom európai hálózatában jelenleg mintegy 700000 kilométer optikai szál található. 2017-ben a vállalat több mint hétmilliárd eurót fektetett be az európai régióba.

Új tesztkörnyezet épül Drezdában az okosabb, 5G alapú energiahálózat-menedzsment vizsgálatára, a helyi műszaki egyetemmel közösen dolgoznak. Idén az első LTE-n végrehajtott tesztek kezdődnek el, majd a projektet kiterjesztik az 5G technológiára. Az okos energiarendszerek tesztelése 2023-ig folytatódik majd. Az 5G előnyeinek kihasználása érdekében a Deutsche Telekom egy leányvállalatot is alapított, MobiledgeX néven, amely a tervek szerint fejlesztői platformot biztosít, ahol a fejlesztők világszerte megvalósíthatják a mindennél rövidebb késleltetési időt igénylő alkalmazásokkal kapcsolatos forradalmi ötleteiket. A Telekom partnerei, a Huawei és az Intel közreműködésével már azt is demonstrálni tudta, hogy a különböző gyártóktól származó műszaki komponensek 5G szabvány alapú együttműködése valóban lehetséges. A partnerek ellenőrizték az új, 5G New Radio szabvány szerinti sikeres adatátvitelt a Huawei kereskedelmi bázisállomása és az Intel felhasználói eszköz prototípusa között, üzemi környezetben. Az 5G előfeltétele, hogy a teljes technológiai ökoszisztéma ugyanazt a nyelvet beszélje. Az 5G 2020-as indulása továbbra is valós cél a vállalat szerint.

A sajtótájékoztatón két terv elhangzott még, egyrészt a vállalat intelligens otthoni asszisztenst fejleszt, amellyel különöző otthoni szolgáltatásokat lehet majd hanggal vezényelni, a szolgáltatás a tervek szerint 2018 nyarán indul majd. Továbbá az okosszemüvegek és a kiterjesztett valóság elterjedésének elősegítése érdekében a vállalat intenzívebb együttműködést alakít ki a ZEISS-szel. Tooz technologies Inc. néven, a két cég elindított egy 50/50 arányban finanszírozott közös vállalkozást, amelyben összegyűjtik a különböző fejlesztési projekteket. A cél a technológia elérhetővé tétele licensz modellként a gyártók számára.