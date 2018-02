Már az Asus is az iPhone X-et klónozza

Viszont legalább feleannyiba kerül az új Zenfone csúcsmobilja.

Ugyan nem az Apple iPhone X volt az első olyan okostelefon, amely az érintőkijelző tetejébe betüremkedő bevágással újított, azonban az androidos Essential PH-1 hatalmas bukásnak bizonyult. Ennek köszönhetően a mobilos világ történéseit kevésbé követő vásárlók mindenképp azt fogják hinni, hogy az androidos gyártók az iPhone-t másolják, amivel többek közt az Asus is tisztában van. A cég szerint ez kellemetlen, de a betüremkedés most nagyon menő, úgyhogy a Mobil Világkongresszuson bemutatott Zenfone 5 termékcsaládjának három tagjából kettő is megkapta az újdonságot.

Viszont hogy legalább jogos legyen a vád, a készülékek tényleg másolják egy kicsit az iPhone-t. A Samsung után az Asus is lekoppintotta az Apple legújabb mobiljaival párhuzamosan debütált animoji funkciót, azaz a felhasználók az előlapi kamera segítségével mimika és fejmozgás tekintetében testre szabott emojikat küldhetnek a chatalkalmazásokban. Opcionális hang is csapható az egyedi emotikonokhoz, így

nagyon specifikus reakciók küldhetőek velük a csevegőpartnereknek.

Mint említettük, az Asus összesen három telefont mutatott be a barcelonai kiállításon. A Zenfone 5Z és a Zenfone 5 külsőre teljesen azonosak, annyi érdemi különbség van köztük, hogy az utóbbi modell gyengébb lapkakészletet kapott, plusz a rendszermemória és a háttértár között is vannak eltérések. A harmadik telefon a Zenfone 5 Lite, ennek az érintőkijelzőjébe már nem került bevágás, és a nevéből sejthetően hardveresen ez a leggyengébb modell.

Zenfone 5 és Zenfone 5Q

A telefonokba 6,2 hüvelykes IPS érintőkijelző került, méghozzá 19:9 képaránnyal, 2246×1080 pixeles felbontással. A fura képarányban az a pláne, hogy ha a betüremkedés alsó vonaláig nem számítjuk a kijelző felületét, akkor 18:9 képarány jön ki. Videolejátszásakor a bevágás melletti rész egyébként teljesen eltűnik, így a 18:9-es videók anélkül nézhetőek a mobilon, hogy a kitüremkedés kitakarná a mozgóképek egy részét. További érdekesség, hogy a telefonok nem csak a kijelző fényerejét, de a színhőmérsékletét is képesek automatikusan szabályozni.

Kamerafronton is tisztességesnek tűnik a helyzet. A mobilok elektronikus képstabilizációval rendelkező, 8 megapixeles szelfilövőt kaptak, a hátlapjukon pedig két szenzor kacsintgat a világba. A hátlapi fő kamera 12 megapixeles, fáziskülönbséges autofókusszal, elektronikus képstabilizációval. A társa felbontását nem közölte az Asus. Videók akár 4K felbontásban is rögzíthetőek a készülékekkel.

A telefonok további közös tulajdonságai közül kiemelendő a sztereó hangszórópár, az NFC támogatása, az ujjlenyomat-olvasó, az USB Type-C adatkapu, a 3300 milliamperes akku, az Android 8.0 operációs rendszer, és a csengőhang hangerejének környezeti zajszinttől függő állítása.

Végül a különbségek: az olcsóbbik Zenfone 5-ben Qualcomm Snapdragon 636 lapkakészlet dolgozik, a háttértára 64 GB, a memóriája pedig modelltől függően 4 vagy 6 gigabájt. A drágább Zenfone 5Z-t ezzel szemben már a csúcskategóriás Qualcomm Snapdragon 845 hajtja, memória és háttértár függvényében pedig háromféle modell lesz:

4 GB + 64 GB;

6 GB + 128 GB;

8 GB + 256 GB.

A telefonok júniusban kerülnek majd piacra, a Zenfone 5 árazásáról még nincs információ, a Zenfone 5Z viszont igen barátságos 479 eurótól lesz kapható.

Zenfone 5 Lite

A betüremkedés nélküli harmadik készülék egy erős középkategóriás modell, elsősorban a fiatalabb vásárlóközönséget szeretné megszólítani vele az Asus. Ennek ékes bizonyítéka, hogy az előlapján is dupla kamerás rendszer található: az egyik szenzor normál látószögű 20 megapixeles, a másik pedig 120 fokos látószögű, ismeretlen felbontású. A hátlapi kamerarendszer esetében is csak a fő szenzor felbontását árulta el a cég, ott egy 16 megapixeles teljesít szolgálatot. Az előlapi és hátlapi kamerák is megkapták az elektronikus képstabilizációt, továbbá vaku is jár mindkettő mellé.

A trendiség nem csak a kamerákra terjed ki, Zenfone 5 Lite 18:9 képarányú kijelzővel rendelkezik, a 6 hüvelykes panel tiszteletreméltó 2160×1080 pixel felbontású.

Persze az árérzékenység jegyében a lapkakészlet terén már szükség volt a kompromisszumok kötésére, így modelltől függően vagy Qualcomm Snapdragon 630 vagy Qualcomm Snapdragon 430 dolgozik a mobilban. A memória és a háttértár mennyisége szintén modellfüggő, 3 GB + 32 GB vagy 4 GB + 64 GB lehet. Szerencsére microSD-vel bővíthető a háttértár, papíron akár 2 terabájtos memóriakártyát is kezel a telefon.

Az NFC-vel és ujjlenyomat-olvasóval is ellátott, Android 8.0-s készülék elvileg áprilisban kerül majd piacra, az ajánlott fogyasztói árát sajnos nem közölte az Asus.

