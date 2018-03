Már a Facebookon is kereshetünk állást

A napokban negyven országban aktiválják a szolgáltatást.

Az elmúlt évek talán legfontosabb fejlesztésével állt elő a tinik helyett egyre inkább az idősebb korosztály által használt Facebook, az Egyesült Államok és Kanada után a napokban negyven országban válik elérhetővé az álláskeresési funkciója. Hazánkban már élesítették az újdonságot, bár egy picit el van dugva, a webes felületen például csak a baloldali „Lehetőségek" dobozt lenyitva található meg.

Egyelőre meglehetősen fapados az álláskeresési funkció, csak földrajzi hely, ágazat, továbbá típus (pl.: teljes munkaidős, részmunkaidős, önkéntes) alapján szűkíthetőek az álláshirdetések. Mivel csak most vált elérhetővé a lehetőség, így a kínálata is szűk, de érzésünk szerint a munkatársakat kereső cégek rövid időn belül feltöltik majd a Facebook rendszerébe is az álláshirdetéseiket.

Ideális esetben az álláshirdetésekre rögtön a Facebook felületén is lehet jelentkezni, de a jelenlegi kínálatot nézegetve nagyon sok helyen még arra kérik az érdeklődőket, hogy e-mailben küldjék az önéletrajzokat. Ez nem meglepő, a cégek csak gyorsan átmásolták a többi álláshirdetős webhelyen feladott hirdetéseik szövegét a Facebookra.

