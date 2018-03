Divatkelléknek szánják a méregdrága alapmobilt

Rendkívül trendi a LightPhone második generációs változata.

Nagy hírverést kapott még 2015-ben a LightPhone közösségi finanszírozós kampánya, a készítők lényegében az okostelefon antitézisével álltak elő. A mobillal csak hanghívások bonyolíthatóak, a memóriájába pedig kényelmi okból is csak kilenc telefonszámot menthetnek a tulajdonosaik.

Az ötlet szerint a LightPhone segítségével a vásárlók a bejövő hívások elszalasztása nélkül, továbbá a legfontosabb személyek hívhatóságának megtartásával szakadhatnak le az okostelefonjukról. A LightPhone-ba nem kell külön SIM-et vásárolni, az ügyfelek átirányíthatják rá az elsődleges telefonjukról a hívásokat.

A készítők most előálltak a telefon utódjával, és újból a közösség anyagi segítségét kérték a megvalósításához, méghozzá sikerrel. A LightPhone 2 abban különbözik a régi készüléktől, hogy már SMS-ek írására és fogadására is alkalmas, képes automatikusan válaszokat küldeni, továbbá ébresztőóra és telefonkönyv is van benne. A szoftverfrissítéseken keresztül talán elérhetővé váló funkciók listáján megtalálható még a számológép, az időjárás-előrejelzés mutatása, a zenelejátszó, és az alapszintű navigáció.

Az újdonságok tagadhatatlanul hasznosak, de az első mobil reklámszövege szerint a LightPhone pont azért volt jobb egy töredék annyiba kerülő alapmobilnál, mert tényleg csak telefonálni lehetett vele, más módon nem vonhatta el a tulajdonosok figyelmét. Koncepcionális szinten emellett az új készülék abban is különbözik az elődjétől, hogy nem okostelefonos kiegészítőnek, hanem önállóan működni képes telefonnak szánják, azaz a hívások átirányítása mellett saját SIM-kártyával, dedikált telefonszámmal is használható.

Továbbra is igaz, hogy az alapmobiloktól eltérően a LightPhone 2-vel nem érhető el az internet, de ez a készülék mégis nagyon közel áll egy alapmobilhoz.

Persze a monokróm E-Ink érintőkijelzőjének köszönhetően masszívan stílusosabb, de készítők jövő áprilisban 400 dollárért kívánják piacra dobni (a támogatók 250 dollárért is beszerezhetik), így ez a minimum. Az említett összegek nettó 102 ezer és 64 ezer forintoknak felelnek meg.

Az első LightPhone egy koncepció volt, míg a LightPhone 2 már inkább divatkellék.

