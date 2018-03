Nagy tételben lopták a BitCoinokat bányászó PC-ket

Négy rablás során 600 gépet vittek el az izlandi adatközpontokból.

Izland közkedvelt hely a nagyban játszó kriptobányászok körében, részben a rendkívül alacsony áramdíj, részben pedig a szerverközpontok könnyen megoldható hűtése miatt. Éppen ezért is szinte meglepő, hogy a 333 ezer fős szigetországban egészen a tavalyi év végéig kellett várni arra, hogy szervezett módon kezdjék el rabolni a kriptobányászatra használt számítógépeket.

Az Associated Press (via Ars Technica) beszámolója alapján az izlandi rendőrség most tizenegy főt tartóztatott le, a gyanú szerint december során három, januárban pedig egy adatközpontba törtek be. A gyanúsítottak egyike biztonsági őr.

A vád szerint a banda összesen 600 darab kriptovaluták bányászatára használt számítógépet lopott el az adatközpontokból, körülbelül 2 millió dollár (509 millió forint) értékben.

A rendőrség beszámolója alapján az ellopott számítógépeket még nem találták meg, az előzetes letartóztatásban lévő gyanúsítottak pedig nem beszélnek. A feltételezések szerint nem sikerült a banda összes tagját elfogni, a még nem azonosított személyek pedig valószínűleg maguk is kriptopénzek bányászatára próbálják majd használni a hardvereket.

