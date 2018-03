Óriási forradalom készül a tévégyártás területén

Hat éve már annak, hogy a Sony bejelentette, hogy sikeres kutatásokat folytat a Crystal LED, azaz Valódi LED képalkotási technológia fejlesztésében. Micsoda? – teheti fel a kérdést bárki, hiszen „LED TV”-nek nevezett televíziókat lassan 10 éve lehet vásárolni. Ez igaz, ám azok esetében az elnevezés egy olyan hagyományos LCD, azaz folyadékkristályos, tehát igen régi, és most már lassan kifutónak számító technológiát takar, ahol mindössze a háttérvilágítást biztosítják fénykibocsátó diódák, azaz LED-ek.

Amin viszont a Sony akkoriban elkezdett dolgozni, az egy olyan kijelző volt, amelynek minden egyes képpontja mögött egy-egy egyedileg vezérelhető RGB LED kapott helyet.

Azaz amelynél minden pixelt egy-egy külön „lámpa” tett ki.

Ez a megoldás pedig óriási előnyökkel jár, hiszen hasonlóan a plazmákhoz és OLED tévékhez, illetve eltérően az LCD modellektől, az egyes képpontok fénye egyszerűen kikapcsolható. Ennek köszönhetően lehetővé válik a tökéletes, 0 nit fényerejű vakfekete, és ezáltal a végtelen valós kontrasztarány megteremtése.

Ez pedig a gyakorlatban az LCD-nél szebb, valósághűbb, magával ragadóbb képet eredményez.

A nagy bejelentést azonban sokáig nem követte látszólag semmilyen folytatás, és már mindenki elkönyvelte magában, hogy a Valódi LED is csatlakozik a megannyi sokat ígérő, ám soha meg nem valósuló technológiához. Aztán 2017-ben a japán vállalat robbantotta a bombát, és a Las Vegas-i CES-en bemutatta a nagyközönség előtt is működőképes, Valódi LED kijelzőjét, a CLEDIS-t (Crystal LED Integrated Display). Apró bibi a dologgal kapcsolatban, hogy bár a termék képes volt a 8K (8000 x 2000 képpont) felbontás megjelenítésére, azonban ehhez óriási méretek kellettek. A CLEDIS hozzávetőlegesen tíz méter hosszú és három méter magas volt, és ez meg is mutatta, hogy mi is a technológia legnagyobb hátránya.

A méret a lényeg

Amíg minden más eljárásnál, legyen az LCD, plazma, OLED vagy pláne a CRT, az volt a legnagyobb gond, hogy hogyan állítsanak elő épkézláb áron minél NAGYOBB panelt, addig itt az a probléma, hogy hogyan gyártsanak KISEBBET! A fénykibocsátó diódák ugyanis egyszerűen túl nagyok voltak, és túl nagyok mind a mai napig. Bár komoly sikereket értek el a miniatürizálás terén, azonban az út vége még nagyon messze van.

Ezt tökéletesen alátámasztja, hogy a Samsung az idei évben előállt egy 4K felbontású, de 146 inches, azaz körülbelül 370 centiméteres képátlójú, saját fejlesztésű, általuk Micro LED, azaz szintén Valódi LED technológiára épülő kijelzővel. A Sony pedig bemutatott ugyan egy 100i inches, azaz 254 centiméteres megjelenítőt, azonban ennek csak Full HD a felbontása. Ez pedig ma már, amikor már látszanak a kanyarban a 8K tévék is, egyszerűen kevés. Az emberek nem tudnak az otthonaikban kezdeni még egy 100 inches, nem hogy egy 146 inches képernyővel sem. Aki már látott 77 vagy akár csak 65 inches televíziót az tudja, hogy már az is hatalmas, egy átlagos méretű lakásban vagy házban ennél nem nagyon lehet többre szükség.

Idén már meg is lehet venni

Mindenesetre idén már a boltokba is küldik az első Valódi LED tévéket. A sort a már említett Samsung nyitja, akik a 146 inches, szimplán csak The Wall, azaz A Fal névre keresztelt masina kereskedelmi értékesítését kezdik meg.

Hozzájuk minden bizonnyal csatlakozik a Sony is, hiszen a japán cég is nagyon jól áll e téren. Sőt egy másik iparági óriás, az eddig csendben lévő LG is bejelentette, hogy gőzerővel dolgozik az első saját Valódi LED kijelzőjén. A Samsunghoz hasonlóan ők is házon belül állítanák elő az összes komponenst, hiszen a hírek szerint a fénykibocsátó diódákat az LG Innotek fejleszti és gyártja. És akkor még nem beszéltünk az olyan, alapvetően más területen mozgó konszernekről, mint a NEC, akik szintén rendelkeznek már működőképes, pazar képminőséget produkáló prototípussal.

Minden jel arra utal tehát, hogy a háttérben, láthatatlanul zajlik a képalkotás forradalma.

A Valódi LED személyében egy olyan új eljárás jelent meg a színen, amely akár már a közeljövőben alkalmas lehet arra, hogy akár az OLED technológiának is méltó versenytársa lehessen. A haladás, az innováció szemmel látható: évek alatt csodálatos eredményeket sikerült elérni, a semmiből indulva a Valódi LED kijelzők, televíziók fejlesztése során. Ez persze azt jelenti, hogy irgalmatlan mennyiségű pénzt és energiát fordítottak erre a megoldása. Mindez pedig nem történt volna meg, ha nem mérték volna az esélyeket és a lehetőségeket. Az pedig kifejezetten biztató, hogy több nagy cég is aktívan foglalkozik az ilyen típusú megjelenítőkkel. Ez ugyanis garantálja, hogy egymást is inspirálniuk kell, senki sem ülhet egy pillanatig sem a babérjain,és persze azt is, hogy senki sem kerülhet monopolhelyzetbe, ami végső soron az árak csökkenését eredményezi. Utóbbi pedig minden esetben kulcsfontosságú tényező, ha egy új technológia elterjedéséről esik szó.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!