Csapassuk Ladával, Trabival: ingyenes autós játék magyaroktól

Ingyenes autós játék mobilra rengeteg van, de jó autós játék sajnos iszonyatosan kevés. Más műfajokhoz hasonlóan ebben a kategóriában is ipari mennyiségű a csillogó-villogó, de gyakorlatilag használhatatlan és élvezhetetlen szemét, és nagyítóval kell keresni az épkézláb appokat.

De azért vannak gyémántok elszórva itt-ott, köztük például az egyik egy magyar fejlesztésű csoda, az Iron Curtain Racing, amellyel ráadásul fejest ugorhatunk a szocialista járműgyártás hőskorába.

Lada, Varnyú, Kispolák és a többiek

A játékban ugyanis a klasszikus KGST verdákat lehet vezetni, tehát beülhetünk például egy LADA 2107, Wartburg 535, Volga M24, Polski Fiat 126, sőt akár egy Skoda Rapid volánja mögé is. E tekintetben is teljesen egyedinek számít jelenleg, és a programozók ráadásul folyamatosan bővítik az elérhető járgányok körét.

A grafika nem a mostanában divatos csili-vili vonalat követi, ahol másodpercenként tíz effekt támadja az agyunkat, hanem sokkal inkább a hagyományos, letisztult, szimulátoros irányba tartozik.

Ez egyébként nem baj, ugyanis az állandó villogás, robbanás, csillanás egy idő után már kifejezetten zavaróvá válik, és egyébként is csak az a cél vele általában, hogy eldugják mögéjük a gyengeségeket. A hangok, effektek és aláfestő zenék nagyon rendben vannak, tökéletesen passzolnak a látványhoz és a hangulathoz is.

Vezetési élmény

A retrós irány alapnak jó, de ha a lényeg, a vezetési élmény hiányozna, akkor semmit sem érne magában. Azonban erről itt szó sincs! Az Iron Curtain ugyanis e tekintetben pazar, és nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy e téren jelenleg talán a legjobb telefonos autós játék. Nagyon jól elkapták a srácok az irányítást, ami azt jelenti, hogy konkrétan kihívást jelent végre rendesen végignyomni egy pályát. Szó sincs arról, ami az egyébként igen népszerű Asphalt sorozatra jellemző, hogy az összes kanyart be lehet venni padlógázzal. Itt nincsenek száz méteres farolások, felhő feletti repkedések, viszont cserébe kell fékezni és szükség van a helyes ívek megtalálására. Szó szerint szimulátoros élményt kínál az Iron Curtain, ami kész felüdülést jelent a sok agyatlan száguldozás után.

Ez egyébként nem véletlen, hiszen a fejlesztők megerősítették kérdésünkre, hogy pontosan ez volt a céljuk. Tisztában vannak azzal is, hogy ez a stílus ma nem annyira népszerű, mint az arcade irányzat, de ezt sem bánják, hiszen hozzájuk ez az irányzat áll közelebb.

Versenyek

E téren viszont még nagyon komoly fejlődésre van szükség, hiszen ugyan több pályán lehet csapatni, de a hagyományos értelemben vett versenyek és bajnokságok hiányoznak. Tehát egyelőre ott tartunk, hogy különféle feladatokat kell teljesíteni, például 2 perc alatt végigdöngetni a Hungaroringen kicsúszás nélkül, ami azért komoly kihívás. Szóval ezzel is el lehet lenni elég sokáig. Pláne, hogy a feladatok több szintűek, előbb a könnyűeket kell megcsinálni, amiért pénzt kapunk, amit az autó fejlesztésére, vagy új járgány vásárlására lehet fordítani, aztán jöhetnek azok amelyeket a gyengébb autóval egyszerűen nem lehetett abszolválni. Ennek az egyjátékos módnak nagy előnye, hogy internet hiányában is lehet játszani.

Emellett mód van arra is, hogy a világ más pontján élő pilótákkal is összemérjük tudásunkat. Ehhez már kell aktív netkapcsolat, viszont ilyenkor már lehet rendes versenyeket is nyomni. Ezen kívül kiválaszthatóak speciális játékmódok is, amikor például zászlókat kell összegyűjteni.

Messze még a vége

A magyar fejlesztőcsapat elárulta, hogy rengeteg új funkciót szeretnének még beemelni a játékba, rendes versenyeket és új járműveket például. Egy kis, pár fős társaságról van szó, akik egyébként hobbiból, munka és iskola mellett kalapálgatják a szoftvert. Nos, ahhoz képest elképesztően jó munkát végeztek, hiszen az Iron Curtain jelenleg az egyik legjobb ingyenes autós játék mobil eszközökre. Mindenkinek csak ajánlani tudjuk jó szívvel, aki egy kicsit is szereti a szimulátorszerű autós játékokat, ahol a hangsúly a képességeken, a tudáson van és nem grafikán, meg a haszontalan, ám de látványos kiegészítő funkciókon.

Értékelés: Játékmenet: 7/10

Kezelhetőség: 10/10

Vezetési élmény: 10/10

Grafika: 8/10

Szavatosság: 9/10

Összesen: 8,8

Aki esetleg kedvet kapott hozzá ezek után innen töltheti le Androidra vagy iOS-re.