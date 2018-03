Leárazták az éves PlayStation Plus előfizetést

A meglévő tagok számára is elérhető az akció.

Örülhetnek a Sony legújabb konzolját választott gamerek, átmenetileg minden játékos 25%-os kedvezménnyel, 13 500 forintért vásárolhatja meg az éves PlayStation Plus előfizetést. A mindenkibe tényleg mindenki beletartozik, azaz a jelenlegi PlayStation Plus tagok is a szokásosnál kedvezőbb áron újíthatják meg az előfizetésüket.

Az ajánlat március 2-án 11.00 órától március 23. 11.00 óráig érhető el a PlayStation Store felületén. Az akció a Konzolvilág, a Konzolok Szervize és a Videojátékbolt üzletekben is érvényes, kizárólag a digitális formában megvásárolható előfizetésekre március 2-től március 22-ig.

A PlayStation Plus több mint 31,5 millió taggal büszkélkedhet világszerte, akik olyan szolgáltatásokhoz férhetnek hozzá, mint a korlátlan online multiplayer a PS4 szervereken, a havi két ingyenes PS4 játék – mint például a március 6-tól elérhető Bloodborne (Metacritic-értékelés: 92%) és a Ratchet & Clank (Metacritic-értékelés: 85%) –, a kizárólag az előfizetők számára elérhető árkedvezmények, a 10 GB online tárhely a játékmentések számára.

