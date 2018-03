Beperelte a Facebookot a Blackberry

Tovább folytatja a szabadalmi trollkodást a vállalat.

Az évtized első felére az egykoron legendás Blackberry már nem volt képes labdába rúgni az okostelefonos piacon. Ennek végső beismeréseként a vállalat elkaszálta a saját mobilos operációs rendszerét és átállt az Android használatára, majd végül a telefonok házon belüli fejlesztését is befejezte. A jelenleg kapható Blackberryk hardverét a kínai TCL tervezte, a gyártó Európában elsősorban az Alcatel márkanevű telefonjairól ismert.

Az okostelefonos divíziójának irrelevánssá válása utána Blackberry elsősorban a vállalati kommunikációs szolgáltatásain keresztül próbált bevételhez jutni, méghozzá aránylag sikeresen. Emellett felcsapott szabadalmi trollnak is, a két évtized alatt felhalmozott, bő negyvenezres portfóliója segítségével számos vállalatot perelt be, többek közt az internetes kommunikációs szolgáltatásokat nyújtó Avayának, és az olcsó okostelefonokat gyártó Blunak is nekiment néhány kérdéses létjogosultságú szabadalommal.

A vállalat most új áldozatokat talált magának, de ezúttal legalább a saját súlycsoportjából: a Facebook, az Instagram, továbbá a WhatsApp üzenetküldő szolgáltatásoktól kíván jelentős licencdíjat szerezni, méghozzá a csevegési funkcióik miatt. Az állítólagosan megsértett szabadalmai a felhasználók magánszférájának védelmével, felhasználói felületekkel, és mobiljátékok csevegési funkcióival kapcsolatosak.

A felhasználói felületes szabadalmak alatt olyasmikre kell gondolni, mint az olvasatlan üzenetek számát mutató értesítés, a chatablakban megjelenő időbélyeg, továbbá az ismerősök fotókon való megcímkézhetősége.

„A Blackberry pere sajnos reflektál az üzenetküldési üzletének jelenlegi állapotára. A Blackberry az innováció befejezése mellett döntött, helyette inkább mások fejlesztéseit adóztatná meg. Harcolni fogunk" – kommentálta a periratot Paul Grewal, a Facebook jogtanácsosa a Cheddarnak.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!