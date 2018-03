Öntisztító billentyűzeten gondolkodik az Apple

A morzsák és hajszálak gombsapkák alá kerülését szeretné megakadályozni a cég.

Az átlagos billentyűzetek rettentően mocskosak, egy kutatás szerint a tisztításuk során összepiszkolt fültisztító pálcikákon átlagosan 7500 baktérium található, ami ötször több, mint amit egy átlagos vécéülőke képes felmutatni. További összehasonlítási alapul a fejhallgatókon átlagosan 2550, míg a kézitáskákon pedig 2520 baktériumra lehet számítani.

Természetesen a piszok nem csak a klaviatúra felületén rakódik le, hanem bekerül a gombok alá is, ami a vékony profilú modellek esetén aránylag gyorsan mechanikai problémákhoz vezethet. A billentyűk alatti minimális helynek köszönhetően a nagyobb objektumok – tipikusan a morzsák – gátolhatják a gombok lenyomását.

Amennyiben máshogy nem sikerül kiszedni ezeket, akkor leszedhetőek és visszarakhatóak a gombok sapkái. Ettől függetlenül a legkényelmesebb az volna, ha be sem kerülne semmilyen említésre méltó törmelék a sapkák alá.

Az Apple is foglalkozik a probléma megoldásával, kapott is a napokban egy szabadalmat az Egyesült Államokban, amely két lehetséges módot vázol fel rá. A magától értetődő elképzelés, hogy el kellene tüntetni a gombok széleinél lévő réseket, így nem kerülhetne be semmi a gombsapkák alá. A másik lehetséges megoldás sokkal érdekesebb, a vállalat szerint a gombok alá rakott membránokkal is kifújatható volna a törmelék, azaz minden egyes leütés alkalmával öntisztítást végezhetnének a gombok.

