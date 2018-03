Új QLED tévéket mutatott be a Samsung New Yorkban

A Samsung idén a világ egyik legmenőbb városában, New Yorkban mutatta be új tévé szériáját, melyek közt két érdekes termékcsoport is helyet kapott.

Új QLED tévék Ambient funkcióval

Mint az már ismeretes, a Samsung a prémium tévékategóriáját QLED tévéknek nevezi. Ez a Quantum dot technológiára utal, aminek a lényege, hogy rendkívül kis méretű (nano) kristályok alakítják át a kijelző háttérvilágításának kék színét egy széles spektrumú fehér fénnyé, ami már nagyon tiszta árnyalatok megjelenítését teszi lehetővé a „hagyományos" LCD panelekkel is.

Nos ezek a televíziók kaptak idén új funkciókat és fejlesztéseket, melyek közt voltak izgalmasok és kevésbé izgalmasok is.

Az alcímben említett Ambient funkcióval kezdenénk, mert ez volt a legérdekesebb.

Ez a funkció valószínűleg a Samsung tavaly bemutatott The Frame nevű sorozatából szivárgott át ide. Ezek voltak azok a készülékek, amelyek képesek voltak magukat festményekké varázsolni, ha éppen nem használták őket. Az új Q7, Q8 és Q9-es típus ugyan nem festménnyé változik, mert ahhoz a tárhelyhez, amiben a neves festők képei vannak, továbbra is csupán a The Frame készülékek férnek hozzá. Viszont jópár nagyszerű animációt így is megjeleníthet, ami pedig a legérdekesebb benne, hogy ha a tévét a falon lefotózzuk egy Samsung telefonnal, akkor képes a készülék körül található mintákat alapul véve egy egyedi képet varázsolni a kijelzőjére, amin folytatja a kijelző által letakart formákat.

Legalábbis megpróbálja kiszámolni azokat.

Ez leírva elég bonyolultan hangzik, pedig képen ennyire egyszerű:

A másik két újdonság mellett nyugodtan elmehetnénk szó nélkül, ugyanis az egyik a még fejlettebb állványokat és még egyszerűbb, illetve a faltól kisebb távolságra való rögzítést lehetővé tevő fali konzolt tartalmazza, a másik azonban ennél picit érdekesebb.

Talán még emlékszünk a tavalyi QLED modellekre, melyek érdekessége az volt, hogy egy szál nagyon vékony vezetékkel kapcsolódtak a kívülre hozott média boxukhoz, amiben a csatlakozóik voltak. Nos ez az „egykábeles" dolog valójában csak mostantól van így, mert az új modellekben (Q7F, Q8C, Q9F) már ez a kábel viszi át a kijelző felé a szükséges tápfeszültséget is, így felfúrhatjuk a tévénket a falra és nem kell a kábeleket sem a falba vésnünk ahhoz, hogy szép, rendezett maradjon a nappalink.

Ugyanis a kábelből csak ennyi fog látszani:

Plusz pénzért pedig a gyári, 5 méteres kábelt 15 méteresre is cserélhetjük, így egy átlagos szobában bárhova elhelyezhetjük majd a műsorforrásokat.

A készülékekben a gyártó egyébként csökkentette a nanokristályok méretét is, így azok nagyobb fényerőt és pontosabb színvisszaadást garantálnak. Ami pedig még érdekesebb, egyes modellekben Q8F, Q9F a hagyományos háttérvilágítás helyett több ezer LED felel a megvilágításért, ami jelentősen csökkenti az LCD betegségként is ismert "felhő effektet" és javítja a kontrasztot is.

Az pedig már csak hab a tortán, hogy QLED modellek, mint ahogy a gyártó Premium UHD modelljei is ezentúl HDR10+ kompatibilisek.

Sajnos azonban hazai fogyasztói árakat még nem kaptunk a készülékekhez, de amint azok is a birtokunkban kerülnek megírjuk őket.

