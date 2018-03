Megvette a magazinok Netflixét az Apple

Bő kétszáz kiadványt kínál az előfizetőknek a Texture.

Tovább bővíti a tartalomszolgáltatási üzletágát az Apple, bejelentette a Next Issue Media tulajdonában lévő Texture megvásárlását. Az Android, iOS és Windows 8/10 alkalmazásokkal is rendelkező szolgáltatás még 2010-ben indult, legegyszerűbben pedig a digitális magazinok Netflixeként jellemezhető, havi 9,99 dollárért cserébe kétszáznál is több kiadványt olvashatnak benne az előfizetők.

A magazinok számából sejthetően a Texture kínálata tematikailag színes, többek közt divattal, kultúrával, építészettel, sporttal, autókkal, üzlettel, utazással, tudománnyal és technológiával foglalkozó magazinok is az előfizetők rendelkezésére állnak. A szolgáltatás jelenleg csak az Egyesült Államokban és Kanadában érhető el, a döntő többség ezért nem hallott még róla.

Nem tudni, hogy az Apple mennyiért vásárolja meg a szolgáltatást, továbbá egész pontosan mit kíván kezdeni vele: miként integrálja majd a saját mobilos és számítógépes operációs rendszereibe, elérhető marad-e Androidon és Windowson, továbbá mennyire kívánja erőltetni a nemzetközi terjeszkedését.

