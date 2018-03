Bárki előállhat a Pokémon Go utódjával

Elérhetővé váltak a Google Térképek adatai a játékfejlesztők számára.

A valamilyen módon valós térképeket használó játékok egyáltalán nem újdonságok, a közösségek által működtetett kincsvadászatos megoldások mellett a Pokémon Go volt az efféle játékélmények úttörője. Ettől függetlenül eddig nem árasztották el az efféle játékok a Play Áruházat és az App Store-t, ugyanis nehéz és drága mulatság volt a térképészeti információkhoz való hozzáférés, az adatok feldolgozása.

A Google szerdán megoldotta a problémát: megnyitotta a Térképeket a játékfejlesztők előtt, ráadásul rögtön kiadott egy beépülőt a Unity játékmotorhoz, amivel könnyen lekérhetőek a potenciálisan érdekes és hasznos adatok a szolgáltatásból.

A fejlesztők nem csak alapvető térképészeti információkhoz férhetnek hozzá, de például az utak melletti épületek pozícióját is lekérhetik, letölthetik a textúrázott 3D modelljeiket, sőt: sajátokra cserélhetik a modelleket. Ez óriási hír, a fejlesztők például olyan szerepjátékokat készíthetnek, amelyek a játékosok lakóhelyeinek a környékén játszódnak, automatizált módon elhelyezhetik a karaktereket és a küldetéseket a térképen.

Emellett persze a kiterjesztett valóságos játékok is sokat profitálhatnak a technológiából. A Térképek információit az elsők között hasznosító címek mind ilyenek lesznek, a következő időszakban érkező játékok közül a Jurassic World Alive, The Walking Dead: Our World, és a Ghostbusters World emelhető ki.

