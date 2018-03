Holnap mutatkozhat be a Shadow of the Tomb Raider

Szeptemberben kerülhet piacra a várva-várt kalandjáték.

A napokban világszerte megkezdődik az Alicia Vikander nevével fémjelzett Tomb Raider mozifilm vetítése, hazánkban holnap lesz a premier. Most kiderült, hogy nem csak ennek örülhetnek március 15-én a játéksorozat rajongói, magyar idő szerint délután háromkor ugyanis megtörténhet a következő videojáték bejelentése.

Az információ egyenesen a Tomb Raider hivatalos webhelyéről származik. Első pillantásra csak egy napfogyatkozás és egy időpont látható a weblapon, azonban a forráskódjából jó néhány további érdekesség is kileshető: például a pletykáknak megfelelően a játék címe tényleg Shadow of the Tomb Raider lesz, és Lara Croft eredettörténetét fogja lezárni.

Shadow Of The Tomb Raider will be launched September 14th, lol pic.twitter.com/EJAiNbVWxH — Nibel (@Nibellion) 2018. március 14.

A forráskód szerint a Shadow of The Tomb Raider a debütálásával párhuzamosan előrendelhetővé is válhat, noha az előrendelőknek járó jutalmakat, továbbá a játék különféle kiadásait csak április 27-én jelentheti majd be a Square Enix. A kiadása 2018. szeptember 14-én történhet meg, szimultán válhat elérhetővé PC-n, PlayStation 4-en és Xbox One-on.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!