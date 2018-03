Hivatalos a Shadow of the Tomb Raider

Egyelőre egy kedvcsináló videóval kell beérniük a rajongóknak.

A szerdai előzetes teaselés után csütörtök délután hivatalossá vált a játékszéria rebootolása utáni harmadik Tomb Raider. Sajnálatos módon a Square Enix sajtósai egyelőre csak játszadoznak a rajongókkal, így egy 20 másodperces, in-game felvételeket nem tartalmazó videó érkezett a Shadow of the Tomb Raiderről. A játék teljes bejelentése 2018. április 27-én esedékes, magyar idő szerint délután 2 órakor.

A videó alapján nagyon úgy tűnik, hogy Lara Croft ezúttal Dél-Amerikában fog kalandozni, a napfogyatkozásnak pedig jelentős szerepe lesz a történet szempontjából. A reklámszöveg szerint ez lesz a főhős eredettörténetének záróepizódja, amely során a Tomb Raiderré válik.

A játék 2018. szeptember 14-én kerül majd piacra, és egyszerre válik majd elérhetővé PC-re, PlayStation 4-re és Xbox One-ra.

Ez jó hír, hiszen a rajongók jókora táborának pusztító haragját kiváltva az előző Rise of The Tomb Raider 2015 novemberében csak Xbox One és Xbox 360 platformokra jelent meg. A számítógépes változata 2016 januárjában futott be, a PlayStation 4-gyel rendelkezőknek pedig majdnem egy teljes évet kellett várniuk a megjelenésére, köszönhetően a Microsoft és a Square Enix exkluzivitási megállapodásának.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!