A Walkmantől az iPodon át a milliós eszközökig

1979 július 1. az egyik legfontosabb dátum a komplett szórakoztató-elektronikai iparág történetében. Ezen a napon dobta piacra a Sony azt a terméket, amely – nyugodtan fogalmazhatunk így –megváltoztatta az emberiség történetét, a szokásainkat és amely egy komplett új termékcsalád őse volt. A világ első hordozható, akár zsebre is vágható, elemről működtethető zenelejátszója ez, amit mindenki csak úgy ismer: Walkman. Csak ennek különféle változataiból 385 millió darabnál is többet adtak el világszerte, ami egészen döbbenetes szám.

A Walkman bebizonyította, hogy a mobil zenelejátszókra igenis van igény, és nem csoda, hogy a Sonyn kívül még rengeteg más cég megpróbált sikert elérni ezen a piacon. A kazetta után aztán jött a CD, a MiniDisc majd az MP3, amelynek lejátszó szó szerint letarolták a világot. A zenehallgatásra is alkalmas okostelefonok elterjedése viszont nagyon betett ennek a termékcsoportnak, de azért arról szó sincs, hogy a mobil zenelejátszók kihaltak volna. A speciális, sportolás mellé szánt kütyük piaca a mai napig nagyon pörög, és még akkor nem is beszéltünk azokról az igen drága high-end eszközökről, amelyekért adott esetben egy autó árát is elkérhetik. Jöjjön tehát képekben, a galériában, a mobil zenelejátszók csodálatos evolúciója!

