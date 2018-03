Így vásároljon mobil Bluetooth hangszórót

Manapság elárasztják a világot a hordozható, Bluetooth támogatású, kompakt hangszórók, amelyekre tehát vezeték nélküli úton lőhető át a hang például egy telefonról. Irgalmatlan mennyiségű gyártó, forgalmazó foglalkozik ilyen típusú audio eszközökkel, ennél fogva a kínálat óriási. A választék az olcsó, gyakorlatilag ipari hulladéknak tekinthető, borzasztó minőséget produkáló daraboktól a sokoldalú, különleges luxus csodákig terjed.

Ember legyen a talpán, aki ki tud igazodni a termékrengetegben, ami komoly problémát okozhat, akkor, ha valaki vásárláson töri a fejét. De ez teljesen érthető, hiszen ott van szó szerint milliónyi hasonló készülék, amelyek közül ki kellene választani a legmegfelelőbbet, vagy legalábbis azt, amely valamelyest passzol a felmerülő igényekhez. Ebben próbálunk most segítséget nyújtani: összeszeddtük a különféle szempontokat funkciókat és paramétereket, amelyek szóba jöhetnek a hordozható hangsugárzóknál, ezek ismeretében pedig biztosan lényegesen könnyebbé válik a helyes döntés meghozatala.

Ár

A szórás ma a 2-3000 forintos daraboktól a 150 000 forintba kerülő, kifejezetten drága, prémium kategóriás modellekig terjed. Természetesen az igen olcsó, belépő szintű termékek rendszerint nem szólnak olyan szépen, nem rendelkeznek extra funkciókkal, a hangerejük kicsi, tehát kompromisszumok megkötésére késztetik a felhasználót.

Hangminőség

Az az igazság, hogy csodákat várni az ilyen kialakítású, felépítésű készüléktől nem lehet. Persze, a gyártók verik a mellüket, hogy a termékeik leverik még a high-end audio hangrendszereket is, de azért nem kell mindent elhinni. Aki ilyen mobil BT hangszórót használ, annak el kell fogadnia, hogy sztereó nincs, hogy a kristálytiszta hangzásról le kell mondani, és, hogy a basszusokat csak sejteni lehet.

A mély hangok felerősítése érdekében ugyan többen próbálkoznak extra mélysugárzók beépítésével, aminek van is hallható eredménye. De ettől függetlenül még tény, hogy egész egyszerűen a fizika törvényeit nem lehet áthágni, nem lehet egy-egy ilyen viszonylag kicsi dobozba a jelenlegi technológiai fejlettségi színvonalon olyan alkatrészeket beépíteni, amelyek erőteljes, gazdag, életteli basszusokat, és ezáltal komoly dinamikát produkálnának.

De persze azért ettől függetlenül még komoly különbség figyelhető meg a legjobb és legrosszabb modellek között. Jó pár olyan készülék akad ugyanis, amely egész egyszerűen pocsék hangminőséget produkál. Nem ritka a zajosodás, a részletek látványos elkenése, a vékonyka, színtelen, kásás hangzás. Ezeket értelemszerűen érdemes elkerülni, és ezért jobb ha vásárlás előtt kipróbálni az adott készüléket, vagy olyat venni, amelyet több független forrás is jónak minősített.

Hangerő

A skála az 2 wattos teljesítménytől egészen 50 wattig terjed. Tehát vannak egy-két méterről már alig hallható, cincogó masinák épp úgy, mint olyanok, amelyeket ha csutkára tekerünk biztos átjön a szomszéd arénázni. Értelemszerűen a nagyobb teljesítmény több energiát követel, ezért ez utóbbiak jellemzően nagyobb akkumulátorral rendelkeznek, ami a méretükön, súlyukon és árukon is meglátszik.

Csatlakozók,mikrofon

Az alap masinákra csak Bluetooth kapcsolaton keresztül lehet csatlakozni, ami kizárja a számítógépek egy részét, rengeteg tévét és MP3 lejátszót. Viszont akadnak olyan készülékek is, amelyekre pakoltak egy 3,5 mm-es, tehát szabványos (fejhallgató) csatlakozót is. Egy megfelelő kábellel pedig így már össze lehet kötni a fent említett eszközökkel.

Akadnak olyan hordozható hangszórók is, amelyeket elláttak egy saját mikrofonnal is. Ennek köszönhetően pedig alkalmasak telefonhívások fogadására és lebonyolítására is, azaz gyakorlatilag egy headsetként is funkcionálhatnak, ami nagyon hasznos lehet. Emellett meg kell említeni az úgynevezett Multi Room támogatást, amely ma már egyre több (de még mindig viszonylag kevés) mobil hangrendszert érint. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a Bluetooth hangszóróinkat összekössük, esetleg integráljuk egy nagyobb, akár több csatornás, például házimozi rendszerbe.

Akkumulátor üzemidő

Az 1500 - 2000 mAh akkumulátor ebben a termékkategóriában lassan alapelvárás, ami azt jelenti, hogy egy ilyen modell üzemidejének el kell érnie legalább a 8 órát mindenfajta töltés nélkül. De ez a minimum érték, hiszen vannak bőségesen olyan készülékek, amelyek 16, vagy akár 24 órányi folyamatos zenehallgatásra is módot adnak. Ha egy masina 8 óránál kevesebbet kínál, azt egyszerűen nem szabad megvenni!

Méret

Itt is óriási eltérések figyelhetőek meg, hiszen a legkisebb hangszórók széle-hossza kevesebb is lehet, mint 4 centiméter, míg a legnagyobbaknál a 40 centiméteres élhosszúság előfordulhat. A kicsik értelemszerűen könnyebben hordozhatóak, egyszerűbben beférnek akár egy kisebb táskába is, viszont ezért cserébe a hangerejük kisebb, a hangminőségük pedig hagyományosabb rosszabb.

Dizájn

A mobil Bluetooth hangsugárzók nagyon komoly teret adnak a dizájnereknek, hogy azok kiéljék kreativitásukat. Sokan pedig meg is ragadják ezt a lehetőséget, így elmondhatjuk, hogy biztos mindenki talál olyan darabot, amely közel áll az ízléséhez. A szolidabb darabok mellett találkozhatunk egészen extrémen csicsás, túldíszített, hivalkodó készülékeket is. Akad olyan, amelyet bőr, fa, gumi, de olyan is, amelyet villogó LED borít, amely tehát így működés közben világít, vagy a zene ütemére pulzál.

Kemény külső: A tradicionálisabb, kényesebb darabok mellett már olyanok is akadnak, amelyek ellenállnak a víznek, pornak, ütődéseknek. Így akár medencés, vagy kültéri használatra is ideálisak lehetnek, hiszen nem kell attól tartani, hogy tönkremennek, ha megáznak, vagy lepottyannak valahonnan.

Márkák

A cikk elején említettük, hogy ma már rengeteg cég foglalkozik Bluetooth mobil hangeszközökkel. Így a noname márkák mellett olyan nagyok is mozognak ebben a szegmensben, mint az LG, a Samsung, a Bang & Olufsen, a Philips, a Panasonic, hogy csak néhány komoly nevet említsünk. Mellettük tapasztalataink szerint a következő cégekre érdemes különösen odafigyelni, hiszen ők általában kifejezetten jó modelleket tesznek le az asztalra ebben a szegmensben: JBL, Marley, Tivoli Audio, Harman Kardon, Skullcandy, Beats.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!