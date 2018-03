Jönnek a videós reklámok a Play Áruházba

Plusz a játékokon belüli hirdetések terén is lesznek változások.

A jövő heti Game Developers Conference 2018 előtt a Google több az androidos játékfejlesztők számára érdekes fejlesztést mutatott be az AdWords és AdMob hirdetési rendszereiben. A mobilozók többsége számára elsőként feltűnő újdonság valószínűleg az lesz, hogy a fejlesztők videós hirdetéseket küldhetnek majd ki a Play Áruház kezdőlapjára. Ezek az új „Game Trailers for You" dobozban lesznek láthatóak és böngészhetőek, a lejátszásuk nem fog automatikusan elindulni.

Emellett bővül a játékbeli jutalmakat adó hirdetések tudása is; arról a hirdetéstípusról van szó, amellyel a fejlesztők reklámok megtekintésére kérhetik a felhasználókat, cserébe pedig játékbeli erőforrásokat adhatnak számukra. Ezek a hirdetések a jövőben lehetővé tehetik a mobilozóknak, hogy több reklám közül ők maguk választhassák ki a megtekinteni kívántat, továbbá videók helyett a fejlesztők interaktív minijátékokat is pulikálhatnak majd a hirdetéstípusban.

A Google szerint jelenleg a bevétel alapján a TOP 1000-be tartozó játékfejlesztők 45 százaléka használ jutalmakat osztogató hirdetéseket a játékaiban.

