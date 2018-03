Ön mit venne 44 millió forintból?

Valakinek megért ennyit Steve Jobs állásjelentkezése.

Pár nappal ezelőtt már beszámoltunk a hírről, hogy az RR Auction aukciósház kínálatában feltűnt egy érdekes relikvia. Első pillantásra csak egy értéktelen formanyomtatványnak tűnik, valaki egy ismeretlen vállalatnál próbált vele állást szerezni. Az 1973-as dokumentum attól vált aranyértékűvé, hogy az akkoriban még csak 18 éves Steve Jobs töltötte ki.

Az aukció lezárult, a nyertes licitáló egész pontosan 174 757 amerikai dollárt volt hajlandó adni a papírlapért. A ténylegesen kifizetendő végösszeg a körülményektől függően ennél számottevően magasabb lehet, oroszlánrészt az adó, és hangyányi részt a szállítási költség miatt.

A fenti összeg átszámítva bő 44,2 millió forintot jelent. Ez nagyon sok pénz, de annyira azért nem nagy összeg, hogy ne tudná bárki pillanatok alatt már képzeletben is elverni: például elég lenne egy Budapest belső részén lévő lakásra, de a főváros közvetlen közelében már egy szebb családi ház és egy szép új autó is gond nélkül kijönne az összegből. Vidéken ennél persze sokkal többre is futná, a családi ház és az autó megvásárlása után bőven maradna még pénz mondjuk pár egzotikus nyaralásra és több száz csomag szalonnaízű fogselyemre.

