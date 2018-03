A rajongók pénzelhetik majd a Facebook tartalomkészítőit

Ezenfelül egyszerűbbé válhat a játékok élő streamelése a közösségi hálózatra.

Nem kíván belenyugodni a fiatal közönségének lassú elvesztésébe a Facebook, így most két olyan funkciót is bejelentett, amelyek közvetve vagy közvetlenül segíthetnek a szexepiljének megóvásában. A fontos újítás, hogy hamarosan a rajongók havi rendszerességű pénzösszegek felajánlásával közvetlenül is támogathatják majd anyagilag a Facebookra tartalmakat készítőket. Cserébe exkluzív tartalmakat, továbbá a támogatói státuszukat jelző emblémákat kapnak a portálon.

A Facebook elsősorban a Patreont kívánja másolni, három fő célja van a fejlesztésnek: az alkotók bevételének növelése, az alkotók anyagi biztonságának javítása a reklámbevételektől való részleges függetlenítésükkel, és persze a további tartalmak gyártására való ösztökélésük.

A funkció egyelőre szűk körű tesztelés alatt áll, és nem világos, hogy mikor válhat általánosan elérhetővé.

A Facebook másik újítása, hogy a jövőben egyszerűbbé válhat a videojátékok élő közvetítése. A portál frissen bejelentett programozási felületeit támogató játékok esetében nem kell majd semmiféle streamelőszoftvert használni: a gamerek közvetlenül a játék menüjében be tudnak majd jelentkezni a Facebookba, onnan közvetlenül elindíthatják a játékmenetük streamelését.

