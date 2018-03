Előrendelhető a HTC Vive Pro

Ezzel párhuzamosan 100 euróval csökkent az eredeti Vive ára.

Újból érdemi fejlemények vannak kibontakozóban a VR-headsetek piacán. A virtuális valóság tömegekhez való eljuttatása érdekében a Facebook várhatóan májusban piacra dobja majd az önmagában is használható, 199 dolláros Oculus Go headsetet, míg a rivális HTC ezzel homlokegyenest eltérő filozófiával április elején elérhetővé teszi a méregdrága, elsősorban gamereknek és professzionális felhasználásra szánt Vive Prót.

A HTC Vive Pro még januárban mutatkozott be, a normál Vive-hoz képest több előnyt is kínál: az élesebb kép érdekében 2160×1200 helyett 2880×1600 pixel a felbontása (ez 78 százalékos növekedés a képpontszám tekintetében), rendelkezik beépített mikrofonnal és fejhallgatóval, kényelmesebben viselhető, továbbá található két mélységérzékelő szenzor található az elején.

Az elérhetőségével kapcsolatos részleteket hétfőn jelentette be a HTC: a headset globálisan előrendelhetővé vált, az általános forgalmazása papíron április 5-én kezdődik majd, továbbá a terméket június 3-ig megvásárlók hat hónapos Viveport előfizetést kapnak. Az utóbbit birtoklók havi öt a Vive digitális áruházában található játékkal játszhatnak szabadon.

A rossz hírekre rátérve a HTC Vive Pro egyelőre csak önmagában lesz kapható, azaz egy darabig nem lehet majd a működéséhez szükséges bázisállomásokkal, továbbá a kontrollerekkel együtt megvásárolni.

Ennek ellenére 879 euróba, olyan 273 ezer forintba kerül.

A perifériák sem olcsóak: a bázisállomás darabja 150 euró, a kontrollerek darabja pedig 145 euró. Mindkettő típusú eszközből kettőt kell vásárolni, ami összesen 590 euró (183 ezer forint) kiadást jelent.

Aki nem rendelkezik már HTC Vive rendszerrel, de szeretne egy HTC Vive Pro headsetes konfigurációt összerakni, annak összesen 1496 eurót, körülbelül 465 ezer forintot kell letennie az asztalra.

Ennél is jobb vicc, hogy a Vive Pro előrendelhetővé tételével párhuzamosan a HTC csökkentette az eredeti Vive árát, így a kezdőcsomagja már 599 euróért is elvihető. Ebben a sima Vive headseten felül már benne van két bázisállomás és két kontroller is.

Az egész csomag 9 euróval drágább, mintha a vásárlók külön megvennék csak a bázisállomásokat és a kontrollereket a Vive Prójukhoz.

