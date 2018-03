A szerelemipart is elérték a szabadalmi perek

Nem tetszik a Tinder anyacégének, hogy nem vehet meg egy specializált randiappot.

A randiszolgáltatások ugyan szerelemmel kereskednek, ám a háttérben nem riadnak vissza az egymás torkának eséstől. Remek példa erre, hogy a többek közt a Tinder, a Match.com, az OkCupid és a PlentyOfFish szolgáltatásokat is birtokló Match Group gigacég most szabadalomsértési váddal perelte be a Bumble nevű szolgáltatást.

A Bumble nagyon hasonló a Tinderhez, a kettő közti legnagyobb érdemi különbséget a pozicionálás jelenti: a Bumble-t csak részben szánják randiszolgáltatásnak, emellett kimondottan a kapcsolati háló bővítésére tervezték. Magyarán a felhasználók nem csak a vonzó kinézetük miatt „kedvelhetnek" benne másokat, hanem azért is, mert valamilyen okból felkeltette az érdeklődésüket a munkaadójuk vagy a pozíciójuk.

Böngészéskor a felhasználók nevei alatt megjelenik a foglalkoztatójuk neve és a munkakörük.

A Match Group már jó ideje próbálja felvásárolni a Bumble-t, azonban az 1 milliárd dollár értékűnek becsült szolgáltatás tavaly nyáron elutasította a 450 millió dolláros akvizíciós ajánlatát. A jelek szerint a Match Group nem az a fajta randipartner, amelyiknek lehet nemet mondani, az elutasítás után folytatott további tárgyalások sikertelenségére való tekintettel most szabadalmi peren keresztül próbálja keresztül vinni az akaratát a Bumble-ön.

A Bumble által állítólagosan megsértett szabadalmak természetesen szoftveresek. Az egyik azt a működést írja le, hogy a felhasználók az eszközeik kijelzőjén megjelenő profilkártyák balra és jobbra tologatásával jelezhetik egymásnak a kölcsönös érdeklődésüket, a másik pedig a Tinder felhasználói felületének egyes aspektusaival kapcsolatos.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!