100 TB-os a világ legnagyobb SSD-je

Olyan 20 ezer HD filmet lehet felmásolni a háttértárra.

A merevlemezeket idővel teljesen leváltó szilárdtest-meghajtók köztudatba való berobbanásakor még nem csak a rendkívül magas áruk, de a minimális tárolókapacitásuk is problémát jelentett. Az utóbbi gond mára teljesen megoldódott, számos gyártó kínál akár 1 terabájtnál is több helyet kínáló modelleket. Most már tényleg csak az áraknak kell csökkenniük, hogy nyugdíjazni lehessen a merevlemezeket.

Az iparág által felmutatott fejlődésekre jó példa a Nimbus Data által most bejelentett ExaDrive DC100, amely 100 terabájt, azaz

100 ezer gigabájt információ tárolására képes.

Ezt elég nehéz kontextusba helyezni, de a gyártó szerint olyan 20 millió zeneszámot, 20 ezer HD filmet, vagy épp 2000 iPhone-nyi adatot lehet rámásolni.

Az óriási kapacitás eléréséhez persze rengeteg memórialapkát kellett bezsúfolni a meghajtóba, így 3,5 hüvelykes formatervet használ, mint az asztali számítógépekbe szánt merevlemezek. A legtöbb SSD 2,5 hüvelykes, mint a laptopokba szánt merevlemezek. A Nimbus Data adatközpontokba szánt meghajtója SAS mellett SATA fizikai csatolófelülettel is elérhető lesz, az utóbbi variánsa

elméletileg bármelyik asztali PC-ben közvetlenül működésre bírható.

Sajnos a gyártó nem közölt részletes teljesítményadatokat, de az ExaDrive DC100 elvileg olyan 500 MB/s körüli szekvenciális írási és olvasási sebességekre képes, a véletlenszerű olvasási és írási tempói pedig 100 ezer IOPS körül vannak. Ezek nem kiemelkedő értékek, de persze még így is masszívan gyorsabb bármelyik merevlemeznél.

Amire viszont büszke a Nimbus Data, hogy az SSD terabájtonkénti fogyasztása csupán 0,1W, ami a cég szerint 80-90 százalékkal alacsonyabb a hasonló termékek áramigényéhez képest.

A gigantikus kapacitású SSD a nyáron kerül majd piacra, konkrét árral nem dobálózott a gyártó. A közeljövőben két kisebb kapacitású változat is érkezik belőle, ezek 30 és 50 terabájt helyet kínálnak majd.

