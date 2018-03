Óriási biztonsági baki az Apple mobileszközein

Felolvassa a záróképernyő rejtett tartalmú értesítéseit a Siri.

Néhány héttel ezelőtti pletykák alapján az Apple illetékesei az idén ősszel érkező iOS 12 számos eredetileg tervezett fejlesztését átcsúsztatták a következő főverzióba. A források szerint egyre kellemetlenebb az Apple számára a mobileszközein futó operációs rendszer kismillió kisebb-nagyobb bugja, így idén inkább ezek javítására fókuszálnak a fejlesztők.

A brazil Mac Magazine egyik olvasója (via The Verge) felfedezett egy egészen meglepő adatvédelmi problémát, amely a stabil iOS 11.2.6 és a béta iOS 11.3 verziókat is érinti.

Elsőként egy kis kontextus: az Apple iOS-en futó alkalmazások képesek értesítéseket megjeleníteni a készülékek záróképernyőin, azonban bekapcsolható egy biztonsági funkció a rendszerben, amely lehetővé teszi az értesítések konkrét tartalmának az elrejtését.

Ennek köszönhetően ha kap egy üzenetet a telefon tulajdonosa, akkora csak azt látja a záróképernyőn, hogy jött egy üzenete, de maga a szöveg előnézete nem jelenik meg, a Siri hangasszisztens pedig nem utasítható az elrejtett szövegek felolvasására. A funkció célja az, hogy illetéktelen felek ne olvashassanak bele a mobilozók kommunikációjába.

Vagy legalábbis ez az elmélet.

Mint kiderült, a Siri csak az Apple által készített alkalmazásokban utasítja el a szövegek felolvasását, a harmadik felektől származó appok esetében (például Facebook Messenger, Telegram, Skype) minden további nélkül hajlandó felolvasni a lezárt képernyőn lévő, elrejtett üzeneteket.

Nem lepődnénk meg, amennyiben az Apple még az iOS 12 kiadása előtt javítaná a problémát.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!