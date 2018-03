Böngészőből indítható élő adással újított a YouTube

Nem kell már külön szoftvert telepíteni az élő bejelentkezésekhez.

Jó ideje bárki indíthat élő közvetítéseket a YouTube-on, csak egy gyors telefonszámos ellenőrzésen kell átesni a funkció aktiválásához. Ettől függetlenül egészen mostanáig az élő bejelentkezések számítógépekről való indításához szükség volt egy-két szoftver telepítésére, ami kényelmetlenséget jelentett a streamelők számára.

A YouTube most megoldotta a problémát: innentől kezdve bármiféle extra szoftver telepítése nélkül, közvetlenül a Google Chrome böngészőből is indíthatóak élő közvetítések a youtube.com/webcam oldalról. A videomegosztó szerint hamarosan a népszerű alternatív böngészők is támogatottá válnak majd, a funkció jelenleg technikai okokból Chrome-exkluzív.

Emellett a YouTube bejelentette, hogy egyes okostelefonokon a jövőben közvetlenül a gyári kameraalkalmazásból is elindítható lesz a videomegosztóra való élő streamelés, nem kell emiatt külön megnyitni a Youtube mobilos alkalmazását. Ez csak egy apró kényelmi funkció, de időnként hasznos lehet.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!