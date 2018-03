Ingyen beszerezhető az F1 2015

Két napon keresztül ingyenes a játék számítógépes változata.

Szuper hírrel szolgálhatunk az autóversenyzős játékok kedvelőinek a hétvége előtt, a Humble Store promóciós célból átmenetileg ingyenessé tette az F1 2015 számítógépes kiadását. Nevéből sejthetően az F1 hivatalos videojátékáról van szó, bár persze nem a legújabb kiadásról, ám ennek ellenére teljes áron még mindig 35 eurót kérnek érte.

A singleplayer és multiplayer módokat is tartalmazó játék 2018. március 24. este hat óráig szerezhető be ingyen. Ehhez be kell jelentkezni a Humble Store felületén, a kosárba kell helyezni az F1 2015-öt, majd a normál vásárlások során megszokott folyamatot kell követni. Bankkártya-adatokat ezúttal persze nem kell megadni, ingyen van a játék.

Az F1 2015 sikeres igénylése után a Humble Store kiküld egy e-mailt, a benne lévő linkre kattintva tekinthető meg az F1 2015 termékkulcsa. Alternatív módon a kulcs közvetlenül Humble Store felületéről is előhalászható, ehhez a Profilkép → Library → Keys menükre kell kattintgatni.

A kapott termékkulcsot a Steam kliensprogram Játékok menüjében kell beváltani. Érdemes sietni, a promóció lejárta után néhány nappal a Humble Store le fogja tiltani az aktiválatlanul maradt licenckulcsokat.

