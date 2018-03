Intelligens WC, ami annyiba kerül, mint egy autó

Első hallásra talán megdöbbentőnek tűnik, de attól még igaz: ma már léteznek intelligens vécék is. Persze, ha jobban belegondol az ember, az okoscipők, okoskulacsok, okoskulcstartók és okoszsírkréták világában helye van az okostoaletteknek is.

Ráadásul ha jobban elmélyedünk a témában, az is hamar világossá válik, hogy jelen esetben nem is olyan ördögtől való a smart technológiák megjelenése ebben a termékcsoportban, hiszen egy csomó hasznos funkció felbukkanását eredményezi.

Áramvonal és extra funkciók

Az okosvécék egyik hercege, a DXV márka AT200 típusjelzésű masinája. Ezen már első pillantásra látszik, hogy egy spéci darab, konkrétan áramvonalas, úgy néz ki a hagyományos, ódivatú fajanszok mellett, mint egy Ferrari a Trabik között. És ez még csak a kezdet! Az üveges porcelánból készült masina fedele automatikusan nyílik és záródik, az ülőke pedig melegíthető, azaz nagyjából úgy működik, mint az autókban az ülésfűtés.

Rendelkezik egy beépített párologtató rendszerrel, amelybe a felhasználó különféle illatkoncentrátumokat tartalmazó kazettákat helyezhet saját ízlésének megfelelően. Magyarul mindenki szabadon beállíthatja, hogy milyen illatok uralják a mellékhelyiséget. Ellátták saját LED-del, tehát tud világítani is, a tisztítás pedig elméletileg teljesen automatikusan történik. Ehhez csak fel kell tölteni a megfelelő tartályokat a megfelelő vegyszerekkel, kiválasztani a kívánt programot, és más dolga már nincs is a felhasználónak. Képes vízsugarak kibocsájtására, és elindítható a masszázs funkció is. A belső részére szereltek speciális fúvókákat, amelyek a szárításra szolgálnak. A vezérlés pedig egy fémből készült, rém elegáns távirányító segítségével történik.

Az AT200 tehát sokat tud, de ennek meg is van az ára.

4300 dollárt, azaz körülbelül 1 100 000 forintot kérnek el érte, ennyi pénzért pedig akár már egy autót is lehet vásárolni.

Még ezt is lehet fokozni

Akinek ez még nem elég, annak ott a király, a Kohler idei, Numi fantázianevű high-tech vécéje. A készülék tud mindent, mint amit az előző masina kínál, emellett rendelkezik lábmelegítővel, és ellátták beépített audiolejátszóval. Azaz miközben valaki üldögél rajta, még zenét is hallgathat. A dalokat eljuttathatja rá USB-porton, SD-kártyaolvasón vagy Bluetooth vezeték nélküli kapcsolaton keresztül is, és még a rádió sem hiányzik belőle. Emellett felszerelték egy speciális, UV fényt használó fertőtlenítő rendszerrel is.

A vezérlésre pedig egy kifejezetten modernnek tűnő, sci-fi filmbe illő érintésérzékeny kezelőpanel szolgál. Ráadásul a rendszer lehetővé teszi egyedi felhasználói profilok beállítását. Azaz ha valaki hajlandó ezzel elbíbelődni, és aktiválja ezt, akkor az általa kiválasztott hőfokra melegített ülőke várja majd, az előre bekészített zenével. Az pedig már csak hab a tortán, hogy a szokásosnál kevesebb vizet fogyaszt, és energiatakarékos működtetést garantál. Mondjuk egy kis időnek el kell telnie, amíg behozza az árát, hiszen szerény 6400 dollárt, azaz kb.1 640 000 forintot kóstál.

